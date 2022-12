Un jurado popular juzgará en febrero a la mujer acusada de asesinar de varias puñaladas a su novia en la Costa de Granada

Un jurado popular juzgará del 13 al 15 de febrero de 2023 en la Audiencia de Granada a la mujer, de 36 años, que confesó haber matado de varias puñaladas en abril del año pasado a su pareja, de 18 años, en un cortijo de Motril, a raíz de que se produjera una discusión entre ambas al trasladarle la víctima su intención de denunciarla por el trato que le daba.

La familia de la joven, que ejerce la acusación particular, ha solicitado que sea condenada a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con la agravante de parentesco a tenor de la especial vulnerabilidad de la víctima, dado que la acusada "casi le doblaba la edad" y durante el tiempo que duró la relación presuntamente le dispensó "un trato vejatorio y violento", según se expone en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.

Del auto de hechos justiciables se desprende que la acusada mantenía una relación sentimental con la víctima y "como consecuencia del trato" que presuntamente le daba la acusada, había tenido que recibir asistencia y tratamiento psicológico.

El crimen se produjo el 12 de abril de 2021, sobre la una de la tarde, cuando ambas estaban en la zona del salón-cocina del inmueble que compartían en Motril y comenzaron una discusión en la que, al parecer, la joven comentó a la presunta asesina su intención de denunciarla. En ese momento, la acusada presuntamente cogió un cuchillo de la cocina y comenzó a pincharle hasta en 13 ocasiones por diferentes partes del cuerpo hasta que en un momento dado le alcanzó el corazón provocándole la muerte. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo de la cocina sin vida pero la acusada supuestamente lo trasladó hasta el dormitorio y lo cubrió con prendas de ropa.

Según recoge el auto, luego "procedió a recoger toda la ropa que llevaba puesta y las prendas que había utilizado para limpiar los restos de sangre que habían quedado por toda la casa, después se duchó y limpió de forma escrupulosa con agua y lejía toda la vivienda".

Después de estos actos se desplazó en su propio vehículo hasta el puerto de Motril donde localizó a un amigo suyo de la infancia, a quien le contó lo que le había hecho a su novia; lo llevó al domicilio y supuestamente le mostró el cuerpo de la joven, según recoge el citado documento, que avanza este lunes el diario Ideal.

"Entre ambos cogieron diversas prendas de ropa para cubrir el cuerpo, y la envolvieron en un edredón grande que amarraron con jirones de sábanas y una cuerda, de forma que quedó perfectamente envuelto, ocultándolo tras la cama del dormitorio principal". Acto seguido recorrieron en coche "distintos lugares de Motril, intentando buscar un sitio donde dejar el cuerpo y hacerlo desparecer" pero al no conseguirlo al final de la tarde volvieron al domicilio donde se encontraba el cuerpo de la víctima y, "utilizando el propio teléfono móvil de ésta, la acusada envió varios mensajes de texto al compañero de trabajo de la farmacia donde trabajaba", "despidiéndose y diciendo que no iba a volver más".

En el auto se expone que cuando la acusada apuñaló a su pareja "se encontraba bajo la influencia del consumo de cocaína y de ansiolíticos" y que al día siguiente se presentó en la comisaría de la Policía Nacional de Motril reconociendo el crimen, al igual que su amigo, el cual narró a los agentes su intervención en los hechos y ha sido procesado como presunto autor de un delito de encubrimiento. El juicio arrancará el 13 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada con la declaración de los acusados una vez se constituya el jurado.