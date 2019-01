Pulse aquí para acabar con el miedo al dentista

Freddy Krueger y la visita al dentista: de las pesadillas más recurrentes en todo el mundo. El 80% de la población siente miedo o estrés a la hora de sentarse en el sillón del dentista, esto supone que mucha gente acabe por dilatar todo lo posible la visita al odontólogo, lo que a su vez provoca que los problemas bucodentales se agraven. Contra el miedo y la ansiedad ha nacido una startup de genética granadina llamada Kit Calm que pretende llevar la paz y el sosiego a los pacientes.

Kit Calm es el nombre del invento y se trata de un sencillo dispositivo en forma de botón y creado para “mejorar la experiencia de los pacientes odontológicos y conseguir que los tratamientos sean más rápidos y más seguros”, asegura Luis González-Simarro, el fundador de la empresa nacida el 30 de enero de 2017.

Kit Calm, como muchos de los inventos de la humanidad nació de la experiencia de necesidad de su creador. En una de sus visitas al odontólogo, mientras se encontraba tendido en el sillón se dio cuenta de que los equipos actuales, pese a toda la modernidad y vanguardia en la que se ven envueltos, no ofrecían la posibilidad de hacer que dentista y paciente se pudieran comunicar durante una intervención.

“En ese momento pensé que tenía que haber una manera de comunicarse, entonces me puse a investigar sobre el tema y me di cuenta de que el miedo al dentista no está tan vinculado a la sensación de dolor sino a la sensación de pérdida de control que tiene el paciente en esa situación”, relata González-Simarro que inmediatamente puso en marcha la elaboración de su proyecto.

Con la ayuda de Laura Maroto, odontóloga de Granada y en cuya clínica se han probado los distintos dispositivos piloto, además de su compañero, Roberto Barrios, director de desarrollo de la empresa, comenzaron a dar los primeros pasos para lanzar su invento que ahora mismo se distribuye por todo el mundo.

Kit Calm es un botón (que no del pánico ni del dolor) que sirve como herramienta de comunicación entre dentista y paciente. Un receptor inalámbrico que se coloca en el sillón donde el paciente tendrá un mando con un botón que al pulsarlo emitirá un sonido de verificación positiva. “Cuando la persona esté tumbada y empiece a sentirse mal o a agobiarse y quiera avisar al profesional, solo tendrá que pulsar”.

Hasta ahora los pacientes “solo se podían comunicar poniendo mala cara cuando por ejemplo un diente se calaba más de la cuenta”, explica Luis, un hombre convencido de que “no nacemos con miedo al dentista, ese miedo nace de las malas experiencias”.

Por ahora este es su primer proyecto aunque no descartan seguir adelante y crecer en la creación de dispositivos médicos en la misma línea que Kit Calm.

“Estaría destinado a intervenciones quirúrgicas en la que el paciente no puede comunicarse pero no está dormido como por ejemplo en algunas operaciones de otorrinolaringología o simplemente para pacientes que no pueden hablar de por sí”.

El sueño de esta joven empresa granadina es que “en todos los quirófanos haya un aparato para poder comunicarse”.

La andadura fue rápida, tras fabricar los primeros dispositivos y probarlos en la clínica de la doctora Maroto, comenzaron a introducirlos en las consultas odontológicas con más renombre de Granada y ahora mismo más de 80 clínicas utilizan Kit Calm.

Tras esto la escalada continuó a nivel nacional y ahora mismo Kit Calm está trabaja con los dos mayores distribuidores de España, Proclinic y Casa Schmidt, y durante el 2018 también visitaron la feria Expodental donde pudieron promocionar su producto.

La startup ya ha conseguido tener sus dispositivos en sillones de dentista de Singapur, Brasil o Santo Domingo, además de en muchos punto de Europa. Kit Calm no se distribuye a nivel internacional, estas ventas la han conseguido mediante su página web. A estas cifras hay que sumarle además las más de 300 unidades vendidas en clínicas españolas.

Por otro lado, cuenta el fundador que desde el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (Cimcyc) de la Universidad de Granada (UGR) y a través del catedrático de Cirugía Experimental Andrés Catena han realizado un estudio clínico interterritorial en el que participam la Universidad de Sevilla y un grupo de investigación de Madrid. Han echo más de 200 intervenciones con Kit Calm en cirugía.

Ya han hecho más de 200 intervenciones con Kit Calm en cirugía y esperan los resultados proximamente.