El lavadero de la Puerta del Sol del Realejo, en abandono por la desidia institucional

En pleno barrio del Realejo, en la Puerta del Sol que tiene Granada, se mantiene en pie como puede el único lavadero que se conserva en la ciudad. Y no es exageración el “como puede” ya que una visita a la zona evidencia la desidia sobre este bien patrimonial de Granada, que aunque no está catalogado sí figura en las rutas turísticas incluso del propio Ayuntamiento pese a su deterioro. Y no sólo a nivel patrimonial, sino que la dejadez que sufre el entorno ha hecho que lo ‘okupen’ diariamente personas que están causando un auténtico problema social con los vecinos.

Incluso hay propietarios e inquilinos de alquiler que han tenido que abandonar sus casas por la situación. No pueden vivir allí pese a la recoleta plaza, sus vistas y buena ubicación. Si se enfrentan a los grupos de personas que cada día se acomodan en este lavadero con sus perros, música y el consumo de alcohol y drogas que conlleva, estos les dicen que “es suyo” y que se vayan ellos.

Uno de los vecinos que está luchando por una intervención en la zona es José Antonio Delgado, que lamenta el abandono de este espacio desde hace más de 15 años. Ha mandado cartas al Ayuntamiento, Policía, Junta de Andalucía, Defensor del Pueblo y hasta la Unesco, que lo remitió a Icomos y al jefe de conservación de la Alhambra, para intentar sacar un compromiso de arreglo. Y nada.

“Esto es territorio comanche. En casa hubo unos inquilinos alquilados y aguantaron dos días por las amenazas que recibían”, asegura. Y lamenta también que no se arregle ya que las columnas están pintadas, la base y el lavadero sucias y las maderas de las cubiertas necesitan arreglo urgente.

Por eso pide que se utilicen fondos europeos o de la Alhambra al estar en entorno del espacio protegido para adecentar este espacio de la ciudad máxime cuando se está proyectando como Capital Cultural para 2031.

“He escrito a todo el mundo desde 2018 y todos me remiten al Ayuntamiento de Granada. Hace un tiempo parece que se comprometieron a arreglarlo pero nada. Y se da la paradoja de que la web municipal lo publicita como lugar de interés pese al estado en que se encuentra”, dice Delgado, que reclama el apoyo de la Asociación de Vecinos para unirse y reclamar este arreglo para mejorar también la imagen del barrio del Realejo.