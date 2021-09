Los días no lectivos de la capital de Granada generan malestar en la comunidad educativa

La elección de los días no lectivos para el año 2022 en la capital granadina se convierte en motivo de controversia ante la no coincidencia de los días sin clases con las festividades locales, lo que deja solo dos días para libre elección de los ayuntamientos, después de que el Consejo Escolar Provincial fije en el calendario el 11 de octubre, el 7 de diciembre, el 7 de enero y el 25 de febrero como días no lectivos.

Estos días recaen sobre las fiestas locales del Corpus Christi, jueves, y la resultante de la aprobación en pleno entre el Día de Mariana Pineda, 26 de mayo, o el Día de la Ofrenda Floral a la Virgen de las Angustias, el 15 de septiembre, lo que dejaría el viernes de Corpus, tradicionalmente día sin clase, como día lectivo.

En este contexto, Cece Granada, Concapa y Escuelas Católicas de Granada encabezan un movimiento dentro del seno de la comunidad educativa por el que registran un escrito que irá al pleno municipal de hoy, mediante el cual piden al Ayuntamiento de Granada que consensue los días no lectivos de los colegios con la ciudadanía, destacando, entre otros, el viernes de Corpus.

Esta carta va firmada de manera conjunta por un total de 41 entidades, 26 colegios y 15 Ampas, que manifiestan su “oposición al cambio en la elección de las fiestas locales correspondientes al año 2022, puesto que afecta a la organización del sector de la educación, al modificar la determinación como lectivo del viernes posterior a la festividad local del Jueves de Corpus”.

Esta unión de colegios y Ampas solicita en su escrito a “los Grupos Municipales y Concejales que conforman el Pleno del Ayuntamiento que reconsideren la propuesta que se va a debatir, dejen la decisión a adoptar sobre la mesa hasta el próximo Pleno, y, tomando en consideración el interés de la ciudadanía y de nuestra capital, con el objetivo de mantener el disfrute de nuestras tradiciones, consensue con la población, en el seno del propio Ayuntamiento y/o con otras Administraciones públicas, la determinación adecuada de las festividades de esta localidad, con el objetivo de conseguir, entre unos y otros, el mantenimiento como día no lectivo del viernes de Corpus”.

En respuesta, el portavoz del equipo de gobierno municipal y concejal de Educación, Jacobo Calvo, en declaraciones a este diario expone que “ni Ayuntamiento de Granada ni ningún Ayuntamiento de ningún municipio de la provincia tiene competencias a la hora de decidir los días no lectivos, sino que esos días los escoge el Consejo Escolar Provincial y nos deja a los municipios de la provincia solo dos días para elegir, que en el caso de grana capital coinciden con las fiestas locales, por tanto, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de establecer el viernes de Corpus como día no lectivo”.

Calvo subraya que “el viernes de Corpus nunca ha sido fiesta local, es día no lectivo para los centros educativos, pero no festivo local y ha sido día laborable para el resto de comercios de la ciudad” e incide en que “no estamos quitado la fiesta local de viernes de Corpus, sino un día no lectivo”.

Hasta el momento, se ha podido marcar este viernes como no lectivo porque, “o había tres días sin clases de libre disposición, o porque unos de los días festivos de Granada era jornada no lectiva, lo que te permite colocarlo el viernes”, remarca el portavoz municipal, quien aporta que “un Consejo Escolar no puede condicionar la elección de las fiestas locales de una ciudad, sino que el día no lectivo siempre tiene que ir condicionado a las fiestas locales y, si las dos fiestas locales no caen en día no lectivo, no hay elección”.

Así, una de las soluciones que contemplan desde el Ayuntamiento es la de “instar la Delegación Provincial y al Concejo Escolar Provincial a que valoren la posibilidad de dejar un día, el 25 de febrero en concreto, que no es fiesta provincial, ni regional ni nacional y pasarlo a día de libre disposición para los ayuntamientos”, informa Calvo, para que “le voy a trasladar una carta, que quiero trasladar también al resto de miembros del Consejo Escolar Municipal para que se adhieran la propuesta”.

Por otra parte, desde la oposición del PP, el concejal, Carlos Ruiz Cosano, mostró ayer su rotundo apoyo a más de 40 colegios que rechazan las elecciones del gobierno en su objetivo de convertir el día de Mariana Pineda en festivo local y día no lectivo escolar en contra de un amplio sector de la población granadina y de la comunidad educativa.

Según detalló el edil popular, en la pasada Comisión de Cultura previa al pleno, el equipo de Francisco Cuenca presentó un expediente para colocar el festivo local de 2022 el 26 de mayo en lugar del día de la Virgen de las Angustias como se ha hecho tradicionalmente cuando el 2 de enero cae en domingo. A este “ataque a las tradiciones y costumbres granadinas” se suma después la” imposición ideológica del gobierno de Cuenca ante la comunidad educativa que ha fijado uno de los días no lectivos escolares también el 26 de mayo en lugar de hacerlo en la semana del Corpus Christi como se hacía tradicionalmente”.

“Con el calendario impuesto por el gobierno de Francisco Cuenca, se impide que haya dos días festivos en la semana del Corpus, afectando a la organización de muchas familias que hacen uso de esta semana para disfrutar de nuestras fiestas mayores, o para descansar”, dijo el edil quien consideró que “esto se ha decidido siempre con el acuerdo unánime del Consejo Escolar en el que nunca ha habido debate ni imposiciones”.

El concejal popular, quien criticó que primero el alcalde haya ido en contra de la festividad de la Virgen de las Angustias y, ahora, del Corpus, pidió al gobierno que deje de hacer concesiones a la izquierda y apueste por impulsar nuestras tradiciones.

Por todo ello, Ruiz Cosano mostró su rotundo apoyo a los centros firmantes y pidió al gobierno que reconsidere la propuesta hasta que “alcancemos un acuerdo consensuado entre todas las partes”. “El PP va a estar al lado de la comunidad educativa en su reivindicación”, apostilló.

Por último, el edil se preguntó qué pasaría en otras ciudades si su Ayuntamiento fuese en contra de sus tradiciones y del día de la patrona o de la feria de su ciudad para contentar a la izquierda más rancia y a Unidas Podemos: “Es una afrenta intolerable de este gobierno grouchomarxista de Francisco Cuenca a las tradiciones granadinas y a gran parte de la población”.