Sin noticias de la licitación a largo plazo del estadio de Los Cármenes de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se comprometió en campaña electoral a que uno de los principales temas que abordaría sería el proceso de licitación a largo plazo de la concesión del estadio de Los Cármenes, un procedimiento que se quedó dos veces desierto en el mandato del PSOE y que quería desbloquear sentándose con el Granada CF para, así dijo, llegar a un acuerdo favorable para ambas partes.

Y ha llegado octubre y todavía no se sabe nada de los planes del gobierno municipal del PP sobre esta licitación a 30 años, de cuándo volverá a salir a concurso y de si habrá modificaciones en los pliegos ya redactados.

Este martes se ha celebrado nuevo consejo de administración de Gegsa, la empresa municipal que gestiona el campo de fútbol de Los Cármenes, y nada sobre esta concesión. Según ha podido saber este periódico, no iba en ningún punto del orden del día el informar sobre el proceso o aprobar nuevos pliegos. A las preguntas de los socialistas en ruegos y preguntas sobre el asunto en ruegos y preguntas, la propia alcaldesa y presidenta de Gegsa, Marifrán Carazo, ha dicho que se está trabajando pero no ha dado más detalles y plazos.

El PSOE ha denunciado ya en ocasiones anteriores que todavía no se sepa qué va a hacer el gobierno local con esta licitación a largo plazo, que ellos sacaron a concurso público ya que no querían un acuerdo a medida. Pero no hubo éxito y no se presentaron licitadores en los dos procesos abiertos, ni siquiera el Granada CF, que presentó alegaciones en un primer proceso. En segunda licitación se incluyeron modificaciones económicas para reducir la aportación en metálico pero tampoco hubo éxito y quedó desierto.

Ante la respuesta de que están trabajando en ello, queda la duda de si se van a revisar las condiciones económicas de los pliegos, para lo que habría que encargar otra tasación del estadio que es sobre la que se fija el canon que se pone al club. Lo más complejo a lo que se tuvieron que enfrentar en el anterior gobierno del PSOE para realizar los pliegos fue a los distintos informes requeridos: uno de contratación, dos de Urbanismo (uno interno y otro externo) y otro de deportes, además del de la propia Gegsa.

Si cambiara con una tasación el valor del estadio se podrían revisar las condiciones del canon tanto para inversiones como en especie. Ahora es de 500.000 euros al año para una amortización a 15 años. En los últimos pliegos para la licitación en marzo de este mismo año se mantenía el canon pero rebajando la aportación en metálica de los 200.000 a los 75.000 euros pasando el resto a aportación en obras.

¿En riesgo los fondos de la Liga?

Desde que el Granada CF anunciara las alegaciones y no se presentó a las dos licitaciones, tampoco se sabe más de la prisa que también tenía el club granadino por optar a la concesión para no perder las ayudas de la Liga que estaban comprometidas para la reforma del estadio. Casi un año después de la primera licitación, ¿están en riesgo esos fondos? Lo último que se sabía es que el dinero estaba asegurado al explicarle a la Liga que se estaba inmerso en un proceso de licitación. Pero han pasado meses y ese proceso ahora mismo no está activo.

Un estadio menos competitivo para grandes eventos

Con este retraso se queda también sin plazo toda la reforma del estadio, lo deja a la ciudad fuera de importantes aspiraciones deportivas con un estadio que ahora mismo no cumple en cuanto a aforo por ejemplo para ser sede del futuro Mundial de Fútbol de 2030, para el que ya empiezan a tomar posiciones otros estadios del país ya reformados o en proceso. Con la situación del campo actual, con las gradas supletorias en las esquinas, Los Cármenes no es competitivo y su adecuación queda condicionada a ese proceso de licitación a largo plazo que haga rentable una inversión del club.