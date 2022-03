Líneas de bus Santa Fe-Granada-La Zubia y Maracena-Centro, las nuevas propuestas para el transporte metropolitano

Dentro de la visión de Granada como una gran ciudad metropolitana, el Ayuntamiento de la capital ya está diseñando servicios coordinados con otros municipios del Cinturón y los primeros serán líneas de autobuses directas que sin transbordos unan Santa Fe, Maracena y La Zubia con la capital y su Centro. Una propuesta que se ha realizado ya a la Junta de Andalucía dentro de unas mesas creadas a instancias de la capital y que está a la espera del visto bueno de la administración autonómica a través del Consorcio Metropolitano.

Se trataría de unir líneas de transporte metropolitano con otras del trazado urbano de forma que se generasen dos grandes líneas coordinadas siguiendo el ejemplo de la línea 33 con Cenes que es todo un éxito en el transporte. Así, una línea 1 conectaría Maracena con Granada integrando el autobús 120 metropolitano y el N3 de la capital. La línea 2 conectaría Santa Fe uniendo la línea 140 con la N1 de la capital y por el extremo Sur continuaría hasta La Zubia fusionando con las líneas 175 y 177.

Esta integración necesita la aprobación de la Junta de Andalucía y el alcalde de Granada, Paco Cuenca, junto con los regidores de Santa Fe y Maracena, han pedido a la administración celeridad porque sería una solución viable, fácil y efectiva ya que supondría beneficiar a 290.600 habitantes con una demanda potencial de uso de 2.013.000 viajeros al año.

"Mostramos así la convicción del equipo de gobierno con el desarrollo de la ciudad, con mejorar los servicios públicos de todo el entorno metropolitano y la calidad del aire en la ciudad y el Cinturón. Para ello la clave está en una visión de gran ciudad metropolitana de más de medio millón de habitantes, que debe articularse con servicios coordinados. Y hay proyectos que marcan el camino, como el Metro y su visión conjunta. Atrás quedan otros tiempos con municipios cerrados y afortunadamente tenemos la oportunidad de articular servicios metropolitanos", ha dicho el alcalde, que pide "celeridad" a la Junta e insiste en que esta medida permite avanzar en criterios de mejora de la calidad de vida, movilidad y apuesta por transporte público para dejar el coche en casa.

Dos líneas extensas a la espera del Metro

Estas dos líneas coinciden con la propuesta que el Ayuntamiento de Granada realizó a la Junta para ampliar el Metro hacia los extremos en lugar de por el centro, a lo que todavía no tienen respuesta, por lo que en la práctica sería un 'ensayo' de estas conexiones pero con autobús, aunque los alcaldes aseguran que no renuncian a ese proyecto de líneas de Metro porque sería complementario al autobús.

Lo que sería la nueva línea 1 daría servicio a 256.000 habitantes con una demanda potencial de 650.000 usuarios al año. La línea 2 llegaría a casi 1,4 millones de viajes al año.

La principal ventaja, según Cuenca, es que "hace rentable y mejora servicios al eliminar los transbordos, un empeño para los ayuntamientos para facilitar la calidad de vida de las persona y acabar con la contaminación".

En el acto ha estado también el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, ya que esta medida está dentro del documento de gobernabilidad firmado entre UP y PSOE con avances contra la calidad del aire. "Este es el principio de una gran amistad metropolitana. Permitirá que con el paso del tiempo Granada sea una ciudad de más de 500.000 habitantes y si no solucionamos eso no solucionamos la comodidad de los ciudadanos", ha matizado Cambril, que asegura que el tema de mejora del transporte es un "asunto casi eterno en Granada" en los últimos 30 años. "Es un acuerdo de principios al que se van a ir uniendo otros ayuntamientos. Es un acuerdo de éxito y da facilidades a los usuarios. Ya era hora de compartir algo que no fuera la polución, por lo que pedimos que la junta atienda al problema de la gran ciudad de Granada", ha dicho.

Los municipios, satisfechos

Desde el Ayuntamiento de Maracena, su alcaldesa accidental, Vanessa Romero, ha resaltado que apoyan esta propuesta de líneas coordinadas de transporte para Granada y su Área Metropolitana. "La línea 1 propuesta de unir el centro con el sur de forma directa nos afecta de manera muy favorable. Hay muchos desplazamiento de Maracena a Granada por motivos laborales, médicos o de ocio y esta es una forma de mejorar la contaminación y la calidad de vida".

El alcalde de Santa Fe, Manuel Gil, ha resaltado que es un momento importante y un "acierto que los alcaldes del Área Metropolitana trabajemos en una línea común coordinada. Hace 45 años se implementó el transporte en Santa Fe y desde entonces ha habido pocos cambios, por lo que esta es una apuesta valiente y fundamental para la movilidad del Área Metropolitana", ha explicado, asegurando que es una línea "complementaria" ya que "no vamos a dejar de reivindicar la línea 2 del Metro". "Tú eres el líder y te vamos a acompañar", ha expresado Gil a Cuenca.

Ahora, la Junta tiene que elevar esta propuesta, que ya conoce a través de las mesas de seguimiento, al Consorcio de Transporte Metropolitano, que tiene que autorizarlas. Entonces se decidiría si el servicio se presta con un autobús del transporte urbano de la capital o del Consorcio y se fijaría la forma de pago y aportación. "Es cuestión de dotación presupuestaria. Nos da igual el color del autobús, lo importante es que se ponga en marcha", ha asegurado Cuenca.

Siguiendo el ejemplo de la línea 33

La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, ha explicado que se funcionaría como con la línea 33, que a final del año se realiza una liquidación de cada línea según los gastos por kilómetros y usuarios. "Sería de fácil realización y hay que tener en cuenta que hay más de un millón de desplazamientos al día en el área Metropolitana, lo que afecta a la calidad del aire".

Hay más líneas en estudio para unir con este sistema nuevos municipios pero estas son las primeras por ser las más "fáciles e inmediatas" de implantar.