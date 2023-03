La lista electoral que acompañará a Paco Cuenca el 28M en Granada: continuidad de su equipo y el fichaje de Joan Carles March

El PSOE de la capital ya tiene sobre la mesa los nombres que acompañarán a Paco Cuenca en la lista electoral para las elecciones del 28M, en las que se juega repetir la victoria de 2019 y mantener la Alcaldía que ostenta desde 2021 por la ruptura del bipartito PP-Cs, que le quitaron en un primer momento el bastón de mando con la suma de bloques. Como nueva incorporación destaca la del médico Joan Carles March, que tuvo un papel importante durante la pandemia.

El partido en la capital celebra este viernes asamblea general extraordinaria para votar a los candidatos que conformarán esa lista. Los nombres ya están, ahora quedaría establecer el orden. La lista es de continuidad. La única baja esperada de los actuales concejales del PSOE en el equipo de Gobierno era la de Miguel Ángel Fernández Madrid, que ya comunicó al alcalde su intención de no repetir como concejal tras 12 años. Pero al final también está fuera de la lista que va a la Asamblea Sandra Rodríguez Salas, destacada activista del mundo LGTBI.

Serán 30 nombres, 27 plazas más tres suplentes, que acompañarán a Cuenca en esta nueva cita electoral, que según los sondeos publicados se espera reñida teniendo en cuenta que la intención de voto para los dos principales partidos, PSOE y PP, está casi igualada, según la encuesta del Centra, el CIS andaluz. Las claves serán los primeros 14 de la lista, el límite de la mayoría absoluta, que son los que tienen más opciones de salir de concejal según los resultados y teniendo en cuenta que después, durante el mandato, puede haber renuncias (como ya pasó en 2019 con Eva Garde) o movimientos en la lista por vacantes.

Núcleo duro político y algún fichaje

Desde el PSOE de la capital se defiende la "buena gestión" que se está haciendo en el Ayuntamiento y eso no casaría con cambiar mucho la lista, por lo que será una candidatura de "continuidad", según las fuentes. Por tanto, nombres del núcleo duro político del gobierno seguirán acompañando a Cuenca, como Ana Muñoz (nombre fuerte en el partido y ya veterana en la Plaza del Carmen), Jacobo Calvo (actual portavoz y secretario de Organización en el PSOE de la capital), Raquel Ruz (teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Economía) o Eduardo Castillo (concejal de Turismo que asumió Recursos Humanos, una de las áreas fuertes). El resto de concejales también se incluirán en las listas, aunque lo que podrá cambiar es el orden de los mismos en la candidatura. Y es que se ha negociado también algún fichaje, para lo que se han tenido conversaciones con referentes en distintos ámbitos. Al final es el médico Joan Carles March, de la Escuela de Salud Pública, quien ha entrado en esa lista de 15 mujeres y 14 hombres que acompañarán a Cuenca.

En la anterior candidatura, la de 2019, ya se presentó una lista remozada en la que el fallecido José María Corpas y el catedrático Francisco Herrera, que ha sido el que ha liderado este mandato la candidatura a la AESIA, eran fichajes. En la actual, Herrera seguirá pero Rodríguez Salas se ha descolgado de la lista. Solo quedaría por ver quién será el 'recambio' de Fernández Madrid, un activo importante en el gobierno socialista estos años como responsable de la cartera de Urbanismo, que asumió en plena operación Nazarí y que se tuvo que encargar de 'pacificar'.

El procedimiento en la elaboración de la lista está fijado en sus estatutos. A las 19:00, en el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín, se celebrará la asamblea extraordinaria con un orden del día con tres puntos que incluye la constitución de la asamblea y la elección de la mesa, la proclamación de propuesta de candidatos a las municipales y la votación de la propuesta. Para esa asamblea había hasta las 18:30 de ayer jueves para enviar propuestas de candidatos. Y aunque la lista llega prácticamente cerrada, la última palabra la tiene la asamblea. Después, la lista pasará el sábado a ejecutiva provincial para refrendarla.

¿Qué pasa con los no adscritos dentro del Gobierno?

El PSOE tiene ahora en el gobierno a dos concejales no adscritos, a Luis Salvador y a José Antonio Huertas, que apoyaron a Cuenca en 2021 para el cambio en la Alcaldía. ¿Qué pasará con ellos? Pues ninguno se integrará en la lista socialista. De Salvador estaba claro, dado el enfrentamiento con el PSOE local y su 'pasado' político. De hecho, aunque ahora está más cerca del PSOE, no es a nivel local sino autonómico y nacional, por lo que su futuro político está más fuera de Granada que dentro.

De Huertas se había dudado porque él manifestaba que si entraba en alguna lista sería con los socialistas y si no, volvería a su trabajo en la empresa privada, aunque había tenido otros ofrecimientos políticos que no valoraba. Y aunque en el PSOE están contentos con su trabajo y las relaciones son buenas, su pasado político también pesa. No obstante, ha evitado cualquier posible negociación y ha confirmado al alcalde que vuelve al sector privado y que cierra su etapa política.