Unas 300 llamadas por ansiedad o miedo del personal de residencias durante la pandemia

Los trabajadores dedicados al cuidado de personas mayores en residencias y a la ayuda a domicilio han estado desbordados estos dos meses de pandemia. Muchos de ellos se han infectado, otros han estado expuestos a sobrecarga laboral a diario o han acompañado a los ancianos con Covid-19 antes de fallecer, ya que a los seres queridos no se les permitía estar allí. Incluso han hecho videollamadas con el cuerpo presente para hacerle el luto menos doloroso a la familia.

Situaciones que han puesto a prueba su salud mental. El Teléfono de Atención Psicológica al personal de residencias y ayuda a domicilio ha gestionado unas 300 llamadas para atender casos de ansiedad o gestión del miedo durante la crisis sanitaria, un servicio al que se suman otras más de 350 peticiones de ayuda de la población general sobre su salud mental.

El servicio de atención psicológica dedicado a profesionales de los servicios de ayuda a domicilio y centros residenciales para personas mayores y de discapacidad (851 000 520), puesto en marcha por la Junta junto a los Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía, ha gestionado 282 llamadas desde su puesta en marcha, a principios de abril. Dicha atención llevada a cabo por profesionales ha recibido una media de siete llamadas diarias, un auxilio rápido para ofrecer asesoramiento ante situaciones en las que ha predominado la sobrecarga, la gestión del duelo y la ansiedad.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, destacó ayer el "impacto positivo" de esta medida y el papel desempeñado por los profesionales de la psicología desde que se decretó el estado de alarma. El decano del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, Mariano Vera, explicó que un alto porcentaje de sanitarios y personal de residencias o ayuda a domicilio ha llamado para recibir asesoramiento sobre gestión del miedo y ansiedad, pero pronosticó que la necesidad de ayudar llegará cuando los picos de la crisis se suavicen.

"El dolor no se siente hasta que llega el descanso"

"Será peor después, cuando todos esos sanitarios y cuidadores paren, porque ahora el cuerpo está defendiéndose, está en una guerra y el dolor no se siente hasta que llega el descanso y bajan los niveles de adrenalina", explicó Vera. El teléfono específico para este sector ha recibido desde el 1 de abril 282 llamadas, algunas derivadas a unidades de salud mental o a otros servicios públicos por cuadrar más con protocolos de violencia de género o maltratos familiares.

Junto a este servicio, los dos Colegios de Psicología andaluces han prestado una atención a familias utilizada durante la pandemia por más de 350 personas, mayoritariamente personas con problemas de convivencia que se han agravado durante el confinamiento. "Han llamado personas con ataques de ansiedad, pero también padres para preguntar cómo hacer tal o cual cosa, cómo disminuir tensiones y cómo gestionar el duelo que no es del todo real si no has podido completar la fase de despedida del entierro", añadió Vera.

El decano del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental también recalcó que la pandemia ha empeorado situaciones previas y ha aumentado problemas de salud mental que generarán que también suba el número de suicidios.