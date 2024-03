La madurez de Granada

Cumplir años siempre es una buena noticia. Cumplir dos décadas, todo un acontecimiento que debe celebrarse sin duda de forma especial. Una edad espléndida que, en el caso de Granada Hoy, nos revela una dilatada trayectoria contando, hablando e informando sobre esta maravillosa provincia, a la que tan unido estoy por razones personales. Mi mujer, mis hijos, yo mismo como hijo adoptivo desde hace muy poco… mi casa es ‘granaína’ por los cuatro costados.

Lleváis ya 20 años siendo testigos de cómo ha crecido Granada, de su evolución como capital moderna, cultural, universitaria, tecnológica y turística. Un aniversario a cuya celebración me sumo, convencido de que un espléndido futuro os aguarda en esta apasionante y trepidante tarea de contar a los andaluces todo lo bueno que aquí está pasando.

Porque Granada, como Andalucía, tiene que ser contada. Contada de todas las formas posibles. Desde sus campos, pueblos y barrios, desde el Albaicín hasta La Chana, desde Monachil hasta Salobreña, desde Sierra Nevada hasta su Costa Tropical.

El periodismo documenta día a día cómo se transforma y cambia la realidad que nos rodea. Una labor que Granada Hoy viene desarrollando todos estos años con rigor, profesionalidad y objetividad, valores tan fundamentales a la hora de exponer y narrar cada acontecimiento, tanto los buenos como los que no lo son tanto.

Mi empeño desde que tengo el honor de ser presidente de todos los andaluces ha sido que en Granada ocurran y se cuenten buenas noticias. Que sus ciudadanos vean que su provincia mejora, que va estando mejor dotada, que su calidad de vida es mayor y que va siendo cada vez más atractiva para los visitantes. Ese ha sido mi compromiso. Y lo seguirá siendo. El trabajo en esta tierra no cesa y me enorgullece que su gente pueda comprobarlo con hechos concretos.

Hace apenas unos días, colocamos la primera piedra de la ampliación del Metro de la capital. Hablamos de un proyecto que encaja perfectamente con el carácter de Granada como esa provincia moderna, tecnológica y científica a la que antes me refería. Un proyecto clave, en definitiva, para su madurez. No hablamos de un transporte más. El Metro simboliza un gran paso para vertebrarla mejor con su área metropolitana y hacerlo además con mayor cobertura de transporte sostenible, ofreciendo opciones para no saturar de tráfico rodado la ciudad y poder protegerla, así, de excesivas emisiones.

Ni es un transporte más, ni tampoco un proyecto cualquiera. Me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer a la sociedad granadina su empuje y su insistencia, ya que llevaban reclamando desde 2017 que avanzase esta ampliación. Hoy ya es una realidad.

Si subimos montaña arriba, hasta Sierra Nevada, también podemos comprobar que ha evolucionado mucho en estos años gracias a la mayor inversión de la historia: 90 millones de euros para modernizar y ampliar una estación de esquí que para la provincia, y para toda Andalucía, es mucho más que eso. Hablamos de uno de los motores económicos y turísticos que más dinamizan e impulsan nuestra economía.

Estamos viviendo nuevos y mejores tiempos para Sierra Nevada. Hace apenas unos días, en mi primera visita oficial de este nuevo año 2024, hemos inaugurado el nuevo telecabina, último hito alcanzado en una estación adaptada plenamente al siglo XXI.

Una Sierra Nevada comprometida de lleno con los valores medioambientales, que en ella son y serán siempre inexcusables; en permanente renovación, adaptándose a las nuevas exigencias; y sirviéndose de las últimas tecnologías y la digitalización para que la experiencia de esquiadores y visitantes sea más atractiva, sencilla y recomendable.

El otro gran símbolo de Granada, la Alhambra, también ha sido protagonista de nuestra hoja de ruta para la provincia. Una guía de trabajo donde el Plan Alhambra ha sido uno de los grandes hitos, ya que con él hemos conseguido conectar el imponente monumento con la ciudad y recuperar el patrimonio de su entorno, con una inversión de más de 20 millones de euros. De hecho, precisamente desde hace unos días lucen impecables las fachadas de la Abadía del Sacromonte gracias a este plan.

Hablamos de otra reivindicación que los granadinos manifestaron con vehemencia, y a la que hemos tratado de dar respuesta. Otra prueba, pues, palpable de cómo está cambiando Granada.

Pero podemos citar muchas más. Por ejemplo, el acceso al Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Escúzar, donde participamos en la que será la infraestructura científica más importante de ESP: el acelerador de partículas del proyecto IFMIF DONES. Acabamos de aprobar 21,8 millones para impulsar de aquí a 2027 este proyecto, que será una infraestructura científica clave para Europa. En total, hasta 2033 volcaremos 211 millones en ella.

En Granada contamos con nuevos colegios e institutos (Ogíjares, Alhendín o Maracena), carreteras y zonas deportivas. Hemos mejorado también infraestructuras sanitarias que necesitaban ser ampliadas y renovadas.

No quiero olvidarme de un empeño personal: quiero que Granada sea también ejemplo de nuestro innegociable compromiso con la naturaleza, con la reintroducción de especies como el lince ibérico, el quebrantahuesos y el águila imperial. Y vamos a recuperar las zonas quemadas en Los Guájares.Resulta sencillo de entender, y más después de lo expuesto, que el reto de seguir haciendo de Granada una provincia puntera no puede ser más apasionante. Además, me aporta un plus de confianza el hecho de saber que, en ese camino, cuento con dos aliadas de plenas garantías. Dos granadinas luchadoras, tenaces, incansables y decididas a transformar Granada y Andalucía, como son la alcaldesa Marifrán Carazo y la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

Así pues, junto a ellas y al resto del Gobierno andaluz, asumo ese reto con la máxima motivación y con el objetivo de que en Granada sigan pasando cosas buenas. Ojalá Granada Hoy nos acompañe muchos años más dando testimonio de todo ello con la misma profesionalidad y rigor que hasta ahora. Muchas felicidades por estos 20 años.