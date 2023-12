Vídeo | La magia de la Navidad alumbra Granada

Una hora de espera pondría a cualquiera nervioso, pero todo sea por la magia de la Navidad. Los granadinos, muy puntuales, se empezaron a concentrar en la Plaza del Carmen a las 18:00 de la tarde para contemplar las ya famosas luces del Ayuntamiento encenderse, pero tuvieron que esperar un rato más para que el espíritu navideño les invadiera el cuerpo.

Hasta las 19:00 de la tarde nadie sacó su teléfono para grabar el épico momento de la cuenta atrás y observar cómo el centro de la ciudad cogía ese mágico color que huele a hogar. Aunque los granadinos, durante esa hora, pudieron disfrutar de la actuación de un coro y de varias actividades que se realizaban en las calles.

Bien es cierto que el sonido no fue óptimo para silenciar la plaza del Ayuntamiento de Granada y que todo el mundo pudiera disfrutar de las actuaciones. "No se escucha nada y llevan una hora de retraso", decía una mujer con dos pequeños a su marido. Pero absolutamente nada pudo empañar el 'momentazo' del alumbrado. Llegó y lo hizo a lo grande.

Un año más, una nueva Navidad y un equipo de gobierno nuevo en el ayuntamiento. Así que sí, hay algunos cambios. El decorado es diferente en formas y en color; y la música ha cambiado. Plaza del Carmen ya no baila a ritmo de mariah carey y su famosísima canción 'All I want for Christmas is you'. Ahora, suenan canciones más tradicionales, los villancicos de toda la vida.

Los más pequeños se lanzaron a bailar y dar palmas mientras los adultos grababan frenéticos de que 'sus niños' están creciendo. Y el tiempo siempre deja una sensación de nostalgia. Algunos de los presentes disfrutaron del pistoletazo de salida a la Navidad pero no podían creerse que ya era diciembre.

Tras encenderse Plaza del Carmen y entonar la primera canción, se fueron encendiendo todas las luces de la ciudad. Por ello, se fue repartiendo la gente por Granada, aunque la mayoría optaron por ir a Paseo del Salón y vivir una horas en la 'ciudad mágica' preparada para los más pequeños. Este año la noria no se encuentra en la misma zona y para poder montar en ella y ver Granada desde el cielo hay que moverse hasta Palacio de Congresos.

De un lado para otro todo era villancicos, alegría y olor a castaña asada. Los coros animaron todas las esquinas de Granada cuando las personas paseaban de una calle a otra para conocer las novedades, hacerse fotos, divertir a los pequeños y merendar en alguna cafetería.

Además, se ha inaugurado el primer mapping de Granada, que proyecta la Fundación Caja Rural en su sede del edificio Zaida. Se trata de una proyección audiovisual de cerca de seis minutos de duración que cuenta con importantes guiños a Granada y su provincia, incluyendo la Catedral, Sierra Nevada y la Alhambra. Se ofrecen cuatro pases diarios a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas hasta el día 6 de enero.

Para los amantes de las redes sociales, la zona de la Fuente de Las Batallas es el escenario para las mejores fotos, puesto que cuenta con dos grandes figuras de suelo 3D en las que poder inmortalizarse. En la Plaza Bib-Rambla, que este año no dispone de la pista de hielo como si ocurría en los anteriores, se han instalado 30 figuras con motivos navideños distribuidas a lo largo de la plaza. Y para terminar la decoración, la plaza de Caleta cuenta con la instalación de las figuras de Los Reyes Magos, de dimensiones de 1,40 metros de anchura y 2,50 metros de altura.

Y si alguien se ha quedado sin ver el alumbrado que no se preocupe. Este año, para conocer todas las actividades, se ha habilitado una aplicación móvil para poder consultar el contenido de las actividades, horarios, y toda la información de la Navidad en el teléfono. Con el nombre de Vives la Navidad. Vives Granada, esta app ya está disponible en las principales plataformas de descarga, y es gratuita. Además, cuenta también con un sistema de "alertas navideñas" mediante la que informará de los eventos más relevantes.