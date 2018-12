Máxima tensión por una marcha antifascista

Decenas de personas han tomado la Plaza del Carmen y la calle Reyes Católicos para protestar ante los resultados de las elecciones autonómicas y el auge de Vox.

La protesta, que ha sido convocada por las redes sociales, ha reunido a cientos de jóvenes que, con banderas republicanas, de Andalucía y otros símbolos han gritado consignas como "No pasarán", "fuera fascistas de nuestros barrios" o "no nos mires, únete".

Ante la gran afluencia de personas la Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico rodado y desviar los autobuses que circulan por esta centrica calle. "Se ha convocado una manifestación no comunicada previamente en la Plaza del Carmen y acabamos de cortar al tráfico la calle Reyes Católicos por la presencia de manifestantes. Se está desviando el transporte público por Camino de Ronda ha manifestado la cuenta oficial de la Policía Local que también ha detallado que los participantes están tirando bengalas.

"Lo decimos, alto y claro, no pasarán, no pasaréis, las calles serán siempre nuestras" ha manifestado una joven en Twitter. Otro ha asegurado que ha habido una porque unos jóvenes han sacado banderas de España aunque, por el momento, la Policía Local no ha informado del número de asistentes ni de esta agresión.

Después de reunirse en la Plaza del Carmen los manifestantes se han dirigido hacia el Camino de Ronda, que también ha sido cortado al tráfico y han protagonizado una sentada en el cruce de Recogidas.