10.000 personas en la manifestación feminista de Granada

El mapa del 15-E habló por sí solo ayer en Granada, Andalucía y decenas de puntos de toda España. Lo hizo en una coral multitudinaria -al menos 10.000 personas en Granada capital según estimaciones de la Policía Local-, con una voz: 'Ni un paso atrás, nuestros derechos no se negocian' y con consignas que decían eso de "que no, que no, que no te tengo miedo".

Fue el acto ciudadano paralelo al día del debate de investidura que se ha celebrado en Sevilla.

Miles de mujeres y hombres se han concentrado frente a la sede del Gobierno de la Junta en Gran Vía a partir de las 19 horas, aunque ya media hora antes centenares de personas calentaban gargantas a las puertas de La Normal. Lo que ha comenzado con una concentración se ha convertido en una marcha lenta entre pitidos y la percusión de la batucada que animaba los pasos de los manifestantes.

Los grupos feministas de la ciudad con la Plataformas 8M y 25N, además de Café Feminista y Asamblea Feminista Unitaria, han estado acompañadas de muchas granadinas no militantes pero sí practicantes del feminismo bajo la misma denuncia: las políticas y declaraciones públicas del partido Vox que por primera vez entra en el Parlamento de Andalucía y ha sido el socio necesario de la investidura del PP en la presidencia de la Junta.

Tras la convocatoria de la mañana en Sevilla, donde ha tenido lugar la lectura de un manifiesto suscrito por las asociaciones feministas andaluzas , incluidas las granadinas, la cita ha comenzado en Granada por la tarde con una llegada incesante de ciudadanos, de todas las edades. En la concentración también han reinado las banderas: Gay, trans, republicanas y de los diferentes sindicatos, aunque sobre todas reinaba el color morado.