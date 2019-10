La décima maravilla moderna del mundo está en Granada: el Museo Memoria de Andalucía

El Taj Mahal, el Coliseo Romano, la estatua del Cristo Redentor... Desde el año 2007, estos tres monumentos son algunos de los que forman parte de las conocidas como las Nuevas siete maravillas del mundo moderno. Entre ellas, pese a que sonó como candidata, no se encontraba la Alhambra, ni ningún otro monumento granadino. Sin embargo, para National Geographic la ciudad sí que cuenta con una "maravilla moderna del mundo". Y no, no se trata de la ciudad nazarí, sino el Museo Memoria de Andalucía.

Por ser "referente y destino para disfrutar del patrimonio arquitectónico contemporáneo", la organización National Geographic ha seleccionado al Museo Memoria de Andalucía en esta lista que se titula 'Maravillas modernas: museos con arquitectura espectacular', ya que además el contenido del museo encuentra "su continente perfecto" en el proyecto ideado por Alberto Campo Baeza, arquitecto vallisoletano criado en Cádiz y a su vez autor del famoso Cubo, sede central de Bankia en Andalucía.

Tal y como explicó Campo Baeza, "queríamos hacer el más hermoso edificio para el Museo de la Memoria de Andalucía en Granada", por lo que fue de este modo como se afrontó el proyecto.

National Geographic ha seleccionado a diez museos de todo el mundo que "cautivan a los visitantes incluso antes de ingresar" y como edificios que "vale la pena ver por los méritos estéticos de su diseño, así como por su contenido creativo".

Solo se han seleccionado diez edificios singulares y especiales de todo el mundo y en España se encuentran dos de ellos, con lo que se convierte en el país con más edificios en la lista junto a Alemania y Dinamarca, también con dos edificios seleccionados.

El edificio de 15.000 metros cuadrados alberga, entre otras, las instalaciones del Museo Memoria de Andalucía, el Teatro CajaGranada, la plaza de las Culturas, un área permanente de talleres, exposiciones temporales, cafetería y el restaurante mirador de Álvaro Arriaga.

El Museo Memoria de Andalucía está conformado por un conjunto de espacios en los que se desarrolla programación cultural, social y educativa diseñada desde una perspectiva inclusiva que también ha sido distinguida con galardones de ámbito internacional, como el European Museum Year Award, por su carácter social y educativo.

También ha recibido el Premio Ibermuseos por proyectos como La vega en la memoria en colaboración con Vega Educa, en el que participan más de 13.000 escolares, y Reflexiones expandidas de mujeres expandidas desde la penitenciaria en colaboración con la cárcel de Albolote y la Universidad de Granada. Esto mostró la vida de las internas de la penitenciaría y estableció diálogos con el resto de la comunidad a través de un proyecto expositivo abierto y participativo.