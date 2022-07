Una marcha del Orgullo de Granada 2022 'epente', festiva y diversa

"Nadie sabe la felicidad que se siente cuando no te sientes solo y diferente". Así rezaba una de las tantas pancartas que sobresalían sobre la multitud en la marcha oficial del Orgullo de Granada este 1 de julio. Centenares de asistentes asistían a la marcha, visibilizando su orgullo y mostrándose diversos -no diferentes-, con el fin de "no olvidar y no retroceder en todo lo conseguido en estos años", como ha afirmado el alcalde granadino, Francisco Cuenca, en el acto de Plaza del Carmen.

La marcha dio el chupinazo de salida frente a los Jardines de Triunfo, con ambiente festivo, alegre e inclusivo y congregando a gran cantidad de personas. "Respeto, Diversidad y Derechos Humanos LGTBIA+", proclamaba la pancarta que presidía la partida, encabezada por representantes municipales como el exalcalde Luis Salvador y la recién nombrada concejal y activista transgénero, Sandra Rodríguez Salas.

Rodríguez declaró a este medio la "necesidad de visibilizar" y "hacer ruido" por el bien del colectivo LGTBIA+. Esto contrasta con un suceso ocurrido momentos antes de iniciar el recorrido desde Jardines de Triunfo a Gran Vía, cuando una persona ha retirado un ramo de flores dejado a la escultura del poeta Federico García Lorca por parte de los asistentes, con el argumento de que ese tipo de cosas "sobran".

A pesar de ello, la movilización ha estado marcada por el color, el buen ambiente respirado y la diversidad. Además, no ha podido faltar una banda sonora propia, a cuenta del grupo musical Charanga La Yunka, que ha acompañado la marcha hasta su llegada a Plaza del Carmen.

Poco después de las siete de la tarde, la movilización cerró su recorrido a las puertas del consistorio, donde le esperaba la lectura de un manifiesto elaborado por las entidades más representativas del colectivo y el "homenaje al epente Federico García Lorca" a cargo del artista Manuel M. Mateo, vestido con el característico mono azul de 'La Barraca'. El polifacético creador granadino ha rescatado, a través de este acto -que ha sustituido el pregón de la actriz Jedet-, este "neologismo" creado por Lorca: el epentismo. Con este término, el poeta aludía a la homosexualidad o a los homosexuales, en una época donde estas palabras eran casi indecibles. A través de este hilo, Mateo deleitó a los presentes con una exposición de poesías y lecturas relacionadas con el 'epentismo', acabando con Canción del Mariquita del poeta de Fuente Vaqueros, mismos versos que protagonizan el lema de este Orgullo de Granada 2022; ¡Los mariquitas del Sur, cantan en las azoteas!

El ambiente festivo se prolongó durante varias horas más, de la mano de un gran concierto que contó con las actuaciones de Kika Lorace, Los Bomberos y Modele Fatale, que siguieron dando voz al orgullo y a la diversidad hasta el final de la jornada.