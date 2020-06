El plazo para solicitar la matrícula en los colegios de Granada se estrena con un fallo informático que impide hacer el trámite on line

El sistema telemático que debe facilitar la tramitación telemática de las matrículas de los escolares de Infantil y Primaria para el próximo curso lleva caído toda la mañana. El operativo on line, que debía funcionar desde la pasada medianoche, ha fallado. "Se suponía que debía funcionar desde las 00:00, que es cuando empieza el plazo", explicó el director del CEIP Federico García Lorca de Granada capital, Dimas Martín, que es también responsable provincial de la Asociación de Directores de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre). Sin embargo, no ha sido hasta las once cuando se ha habilitado el acceso al sistema y éste no ha funcionado en lo que va de mañana.

Inexplicable y especialmente en un año como éste todos los problemas con la Secretaria virtual. Una vez más, somos las direcciones escolares las que tenemos que dar la cara ante nuestras Comunidades Educativas y pedirles paciencia y tranquilidad. — ASADIPRE (@asadipre) June 2, 2020

Desde hoy día 2 de junio y hasta el 8 de este mes debe formalizar su matrícula el alumnado del centro que no haya participado en el procedimiento de admisión (que finalizó el día 1) y el alumnado cuyo centro esté adscrito al 100% a aquel en el que va a formalizar la matrícula. Para las nuevas admisiones el proceso de matrícula se abre después, a partir del día 25. En Granada hay unos 201.000 alumnos matriculados en las distintas etapas no universitarias, desde Infantil a Educación de Adultos. Algo más de 25.000 están en segundo ciclo de Infantil y otros 57.000 en Primaria.

Martín indicó que se atiende presencialmente a las familias que han solicitado cita en los centros, pero que este fallo supone una seria contrariedad para el procedimiento. "Se atiende presencialmente, pero lo suyo es que se haga desde casa", indicó el director, que indica que en su propio centro ha tenido que explicar a una familia que no podía realizar la matrícula presencialmente por la imposibilidad de acceder al sistema.

Desde Asadipre se ha solicitado información a la Consejería de Educación y Deporte sobre la caída del sistema.

El alumnado que vaya a cursar las enseñanzas de ESO y Bachillerato en el curso escolar 2020/21 deberá formalizar su matrícula entre los días 1 y 10 de julio, ambos inclusive, según se fija en las instrucciones del pasado 26 de mayo de la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte.