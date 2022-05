"La mediación nos va a permitir resolver conflictos de forma ágil"

Antonio Manuel Lozano Martín (Granada, 1963), licenciado en Filosofía, doctor en Sociología y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, ha sido nombrado primer mediador de la institución. El cargo es uno de los elementos más destacados de la nueva Ley de Convivencia Universitaria y abordará la mejora de la convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria.

- ¿Qué funciones va a tener como mediador de la Universidad de Granada?

- Esto es una cosa por construir. Somos pioneros en Andalucía. En un principio, las funciones van a ser más o menos va ayudar al Rectorado a diseñar y a implementar lo que podríamos llamar una especie de órgano de mediación o gabinete de mediación. Una vez que esté, gestionar la coordinación. Otra de las funciones es que voy a actuar directamente como mediador en aquellos casos en los que no haya un conflicto de intereses o incompatibilidades. No podemos olvidar que yo soy profesor. Una cosa que sí hay que dejar claro es que voy a estudiar como mediador al requerimiento de El defensor universitario, de la inspección de servicios y de la unidad de igualdad, porque este órgano en ningún caso va a invadir esas competencias.

- Querría preguntarle por ese encaje. Ya existen esos órganos.

- Yo sería un instrumento al servicio de las otras tres partes [Defensor, Inspección y Unidad de Igualdad]. En un momento determinado, cualquiera de ellos puede decir o puede pensar, bueno, aquí ha llegado un tema en el que no solamente basta con tratar de resolverlo, sino que tenemos que intentar resolverlo de una manera más permanente en el tiempo. Una sanción en un momento determinado repara las partes, pero no las reconcilia. Se trata de las tres erres de Galtung, la reconciliación, la restauración y la resolución del conflicto. La figura del mediador lo que pretende es eso, tratar de reparar las partes, tratar de resolver el conflicto y tratar de reconciliar las partes. El Defensor entiendo que debe de facilitar los procesos de mediación. Ahora, la pregunta es, ¿tiene que hacerlo personalmente o puede echar mano de un mediador profesional? Yo lo que pretendo es ir de la mano para que todos aquellos casos en los que se vea que es necesaria la mediación pues estoy a su servicio, cuando él lo entienda oportuno y cuando él lo considere oportuno.

- Usted sería un segundo escalón dentro de la estructura que ya hay ahora mismo en la Universidad de Granada.

- Una una pieza más del puzzle, pero que está por debajo de ello y que simplemente lo único que pretende es ser un instrumento a su servicio.

- ¿Qué está cambiando en la Universidad sobre cómo se abordan los conflictos?

- En aquellos casos en los que se entienda desde la Inspección, la Unidad de Igualdad o la Defensoría que es posible una alternativa, como dice la Ley de Convivencia, pues en ese caso estoy a su servicio. ¿Y si yo mañana tuviera un conflicto con mi compañero aquí y no somos capaces de resolverlo? Podemos ir a la Inspección o a al Defensor, pero por qué no intentamos resolverlo por otra vía.

- Una de las funciones que tiene encomendadas como mediador es mejorar el clima entre la comunidad universitaria.

- Hicimos un proyecto de innovación docente hace unos años en el que hicimos una encuesta en la Facultad de Trabajo Social, de Relaciones Laborales, Facultad de Ciencias Políticas y no hay grandes problemas ni conflictos que sean irresolubles. Hay puntualmente. Tenga en cuenta que somos una comunidad con muchísima gente. Si no recuerdo más, nada más que de profesores somos más de tres mil, otro tanto de personal de administración y servicios y luego de estudiantes. Somos casi una población de las que podríamos decir en Granada media alta. Pues la tasa de conflicto que habría en función de la población tan grande no es demasiado significativa. Llegan casos, sí, pero si la tasa no es ninguna barbaridad, es una cosa muy asumible.

- La pandemia marcó un antes y un después y la realización de exámenes supone siempre un punto de roce...

- Sin duda, ese es el mayor problema. De la pandemia, en fin, esperemos que salgamos de esta. Los exámenes son el punto negro por razones obvias. Son muchos intereses los que hay ahí, mucho lo que hay en juego. Si somos capaces de despojarnos un poco del acaloramiento y somos capaces de verlo con un poco de más perspectiva y con más serenidad, se suele llegar a un acuerdo.

-El profesorado, ¿es flexible cuando un estudiante le reclama por un examen?

- Sí, te puedo decir que los casos que yo he intervenido aquí el profesorado es flexible, siempre ha tenido voluntad de resolver el conflicto. Tengo que decir que por parte del alumnado también. Lo que quieren es aprobar.

- Sobre el profesorado, ¿le cuesta ponerse en la situación del estudiantado?

- Es verdad que existe un desequilibrio. Es obvio porque el rol que desempeñamos cada unoes diferente, pero yo sí que animaría a que ese pequeño escaloncito no lo veamos. Soy de los que piensan que la autoridad del profesor queda reforzada cuando tenemos un conflicto con nuestros estudiantes y somos capaces de resolverlo por esta vía. Yo animo a la gente a que a que no tengan miedo a utilizar esta herramienta, una herramienta que está al servicio de toda la comunidad universitaria, aunque en un primer momento está al servicio del Defensor, Inspección y Unidad de Igualdad. Tenemos qe ver de qué manera la comunidad universitaria puede acceder a la mediación de manera directa.

- El Defensor, en sus informes, destaca la cuestión de la indemnidad...

- Aquí nadie va a tomar represalias contra nadie, todo lo contrario.

- ¿Pero existe ese temor?

- Creo que el temor en última instancia no es tanto a las represalias como a en un momento determinado reconocer que tenemos un problema, a que empeore el clima en un determinado departamento. Reconocer que tenemos un problema y hablar de ello, pues a veces no es fácil, nos cuesta trabajo. Tanto en la Inspección como en el Defensor y en la Unidad la confidencialidad es total, absoluta y máxima. Y en los procesos de mediación, también. La confidencialidad se lleva hasta sus últimas consecuencias.

- Sobre esa confidencialidad, en el caso de Defensor, sí se presenta públicamente en claustro el informe anual de actuaciones. En la Inspección no. ¿Cómo se va a hacer en los casos en los que medie usted?

- Aquí transparencia total. No se va a contar el contenido, obviamente, pero estamos ante una oportunidad única para la mediación. Que una institución como la Universidad de Granada, con la proyección que tiene, apueste por la mediación debe de tener una repercusión social importante que anime a otras instituciones a también optar por esta vía. Vamos a dar todos los datos que haya que dar sobre el tema, cuántas mediaciones, cuántas han sido efectivas, cuántas se han llevado a buen puerto, cuántas no han sido efectivas...

- ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso de mediación?

- Puede durar una tarde, puede durar tres días. En mediación siempre decimos que todo lo que sea más de cinco o seis sesiones ya no es efectivo. Se plantea como una cosa ágil.

- ¿Se prevé que disminuya el número de procesos o procedimientos que lleguen a la vía judicial con la mediación?

- Eso es lo que se pretende. Hemos tenido estudiantes del Máster haciendo prácticas en la Jefatura Superior de Policía. Se explica a quienes van que pueden poner una denuncia pero también se les informa de que hay otras vías por las cuales se puede resolver este problema. La cosa funcionó y algunas denuncias no se pusieron. Tenemos claro es que es una metodología que en muchas ocasiones funciona.

- La figura de medias del mediador está incluida en la Ley de Convivencia Universitaria, ¿qué valoración hace de la norma?

- En lo que tiene que ver con la inclusión de la mediación me parece muy interesante. Nos va a permitir poder resolver conflictos de una manera ágil, muy privada, que pueda satisfacer las necesidades de los intereses de las dos partes. Creo que tenía que haber venido mucho antes. No le oculto que hay un reto muy importante primero para la Universidad y para mí personalmente también. Un reto muy importante y muy ilusionante también. Los que llevamos muchos años trabajando en esto y creemos firmemente en esto, pues es un momento importante.