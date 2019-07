Cómo mejorar tu inglés estas vacaciones

¿Encontraste el empleo perfecto y se te escapó por no saber inglés? Cuando viajas, ¿enmudeces y sueñas con que nadie te dirija la palabra? Saber idiomas en nuestra era ha cobrado una gran importancia. Tengas la edad que tengas, mejorar tu nivel te ayudará a abrir tus horizontes y llegar a donde quieras llegar. Es el momento de dar el paso.

Es algo que solemos posponer. Entre el trabajo y las tareas del hogar, parece que nunca encontramos el momento adecuado para mejorar nuestro nivel de inglés. Las vacaciones son una oportunidad magnífica para revertir esta situación.

Si alguna vez has intentado aprender por tu cuenta, te habrás dado cuenta que los avances son lentos y no sabemos cómo organizar el aprendizaje. Lo mejor es ponerse en manos de una buena academia para lograr los objetivos con mayor eficiencia. En este caso, Academia 10 Granada es una opción inteligente, ofreciendo clases tanto como apoyo a tu trayectoria laboral, como un empujón para cumplir las exigencias académicas sea cual sea el grado. Su misión y pasión es ayudar a sus alumnos a llegar a sus metas, y para ello se apoyan en metodologías de estudio eficaces e interactivas. Si ya te has decidido, lo primero que debes hacer es identificar el curso que mejor se adapta a ti.

Enfocando el aprendizaje

La mejor forma de demostrar tu nivel de inglés, ya sea a nivel académico o laboral, es bajo la obtención de un título oficial. Los mejores, y por lo tanto con los que mayor reconocimiento mundial obtendrás, son los títulos de Trinity y Cambridge. Ambos son sinónimos calidad indiscutible.

Cambridge

Ambas titulaciones utilizan el mismo sistema de distribución por niveles. Hablamos de los niveles MCER, que equivaldrá, en este caso, a las titulaciones Pet (B1), First (B2), CAE (C1), CPE (C2). El enfoque de Cambridge es mucho más académico, englobando gramática y vocabulario.

Trinity

Las titulaciones que obtendrás son ISE I (B1), ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2), dependiendo del nivel en el que te encuentres. El enfoque es algo más profesional centrándose en la comunicación. Consta de dos partes: Speaking-Listening y Writing-Reading.

Informate de las próximas convocatorias en tu comunidad, la obtención de un título oficial, será el empujón que le falta a tu CV.

Curso según tu nivel

Si no estás seguro de cuál es tu nivel, en la academia te orientarán. También puedes encontrar cursos para tus hijos, toda la familia puede formarse.

Adultos B1 y B2

Adultos C1

Kids A1 y A2

Adolescentes B1

La diferenciación de cursos por niveles asegurará que la clase vaya al ritmo adecuado y así el aprendizaje sea más fluido

Cursos según tus necesidades

Aún estando de vacaciones, puede que no tengas el tiempo necesario para acudir a clases presenciales, o simplemente, que prefieras trabajar bajo un método específico de enseñanza. Piensa bien cómo te será más fácil involucrarte al cien por cien, y elige la modalidad que más vaya contigo.

Cursos intensivos

Si tienes poco tiempo pero quieres aprovechar al máximo, te interesan los cursos intensivos. El aprendizaje no es menor, ni tampoco su calidad, simplemente se exprime el tiempo disponible, haciendo más clases en un periodo de tiempo, o variando el método de enseñanza.

One to one

Es común encontrar a personas con un nivel bueno o intermedio pero sin ninguna fluidez en conversación. Bien por la vergüenza o la falta de práctica, la oralidad suele ser lo que más cojea de nuestro inglés. Las clases one to one, son completamente individuales, e integran una relación con el profesor mucho más directa ayudando a adquirir más soltura en diálogo.

Si entramos en https://www.academia10granada.com/academia-ingles-granada/, podremos comprobar entre otras modalidades de curso citadas (como los cursos intensivos, por edades, o los simulacros de examen), que esta academia ofrece la metodología One to one. Los comentarios positivos y recomendaciones de exalumnos avalan la calidad de su enseñanza.

Simulacros de examen

Puede que ya tengas un nivel adecuado, pero necesitas presentarte a una convocatoria de título oficial. No sería productivo tener que realizar el curso completo, perdiendo tiempo volviendo a aprender conceptos que ya has adquirido. En este caso, una excelente elección es realizar simulacros de examen. Podrás familiarizarte con el modelo de examen y practicarás lo que tu quieras.

Plataforma online

Si te imaginas aprendiendo inglés debajo de una palmera en tu tiempo libre, o simplemente no quieres una formación en aula, te puede interesar conocer los cursos online. Aprenderás a tu ritmo, y gracias a las plataformas webs que ofrecen las academias, podrás repasar las lecciones que necesites, avanzar más o menos deprisa, etc.

Las modalidades de aprendizaje se adaptan a tu tiempo o características deseadas de aprendizaje, así que no tienes excusa esta vez, ya llegado la hora de poner en forma tu inglés. Estás a un click de ampliar tus horizontes. Go!