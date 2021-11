Los mejores profesores en el peor año: La Universidad de Granada entrega los premios a la excelencia docente

Un 4 de noviembre, hace algo más de cuatro décadas María Luisa Márquez García dio su primera clase en la Universidad de Granada. Un 4 de noviembre protagonizó uno de los discursos más emotivos en el acto de entrega de los premios a la excelencia docente, que reconocieron el esfuerzo de once docentes y dos grupos de trabajo durante la pandemia. A Márquez se le quebró la voz cuando recordó a sus padres –“Gracias a ellos puedo estar aquí”–, quienes le inculcaron la “ética”, “el compromiso” y “sobre todo, la humildad”. De aquella primera clase, la profesora –galardonada por la rama de Ingeniería y Arquitectura– recordó la ilusión y curiosidad por el conocimiento, “dos parámetros que se mantienen vivos”. Se reconoció como testigo de la “evolución” que ha vivido la docencia en estos últimos 40 años, una trayectoria que la profesora afirmó que era también una “experiencia de vida”.

Ricardo Hernández Soriano, también reconocido en la misma rama de conocimiento, recordó la labor de los asociados. Recordó el hecho de haber sido padrino de varias promociones de arquitectos en actos de graduación en los que fue testigo de cómo se celebraba la llegada del primer graduado universitario en la familia. Como profesor, defendió su labor de “creador de libertad”.

En esa tarea, que va más allá de la de dictar unos conocimientos, incidieron otros discursos pronunciados en el claustro del Hospital Real, que acogió la entrega de premios. El primero en recoger la distinción por su labor como docente fue Balbino Montiano Benítez, de Artes y Humanidades, quien agradeció a sus “alumnas y alumnos hacer participado en mis locuras y proyectos”. Fueron varios los docentes que destacaron el papel "motor" del estudiantado de la UGR.

Por la rama de Ciencias, Rafael Navajas incidió en lo “enriquecedor” que ha sido trabajar con alumnos de instituto y lo gratificante que resulta la divulgación. Juan Antonio Marmolejo Martín fue otro de los homenajeados en el acto, al que no pudo asistir. Pedro García Fernández destacó la “apuesta decidida por la docencia” del Rectorado y recordó cómo se tuvo que adaptar la enseñanza a los distintos escenarios que se plantearon en pandemia. “Es un placer ser profesor de la Universidad de Granada”.

Por parte de la rama de Ciencias de la Salud fue premiado Javier Díaz Castro, que agradeció a los “5.400 estudiantes que he tenido la suerte de formar”. Contó tres anécdotas: Un abuelo fue a su despacho de la Facultad de Farmacia para agradecerle que su nieta no hubiera abandonado el grado; un estudiante le pidió que le tutelara el trabajo de fin de grado, sobre esclerosis múltiple, enfermedad que sufría el propio estudiante; y, en pandemia, una estudiante, tras la clase online, le explicó que no activaba la cámara porque su familia –padres, abuelos– seguían la lección junto a ella. “Era su manera de evadirse de todo lo malo” que se vivía en aquellos días.

María Inmaculada López Aliaga recordó a Will Eisner: “Sigo en busca de la excelencia, no tengo tiempo de envejecer”, concluyó su alocución en la que destacó el papel activo que debe tener el estudiante en el proceso de aprendizaje y como la docencia es “una carrera de fondo”.

También agradeció a sus estudiantes Francisco Díaz Bretones, de Ciencias Sociales y Jurídicas. María del Carmen Pérez López reconoció que “mis inicios no fueron fáciles” y agradeció a sus compañeros su ayuda. “Nada sería posible sin nuestros queridos estudiantes”, expuso desde el atril. Alejandro Martínez Dhier confesó que sintió un “subidón” cuando la rectora, Pilar Aranda, le llamó para comunicarle que había sido premiado. Pilar Ibarrondo Dávila destacó que la UGR “ha sabido afrontar” la pandemia y el cambio en la metodología docente e incluso “ha salido reforzada”.

En categoría grupal fue reconocido el grupo InnovaTIC, formado por Inmaculada Aznar Díaz, Juan Antonio López Núñez, Francisco Domingo Fernández Martín, María Pilar Cáceres Reche, Juan Manuel Trujillo Torres, José Antonio Marín Marín. Santiago Alonso García y José María Romero Rodríguez. Habló en nombre de todos ellos Inmaculada Aznar Díaz, que destacó que los beneficiarios directos de la mejora del profesorado son los estudiantes y solicitó que se continuara con la labor de mejorar la capacitación y formación de los docentes.

Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Pilar Bensusan Martín, Francisco Miguel Bombillar Sáenz, Belén Burgos Garrido, Federico Castillo Blanco, Susana Castillo Ramos-Bossini, Jesús Conde Antequera, Francisco Javier Durán Ruiz, Luis Miguel García Lozano, Ignacio Jiménez Soto, Masao Javier López Sako, Leonor Moral Soriano, Ana Olmedo Gaya, Asunción Torres López, Francisca L. Villalba Pérez, Juan Francisco Sánchez Barrilao, Ramón Orza Linares, Margarita Sánchez Romero, Rosa María Blanca Herrera, A. Belén Mazuecos Sánchez y Yolanda Martín Sánchez fueron premiados por el grupo interdepartamental DIADA. Sánchez-Mesa, del departamento de Derecho Administrativo, habló en nombre de sus compañeros para asegurar que la concesión del premio había sido “justa y oportuna” y agradecer el apoyo recibido.

El acto estuvo presidido por la rectora de la UGR, Pilar Aranda, con la participación de Pedro Mercado Pacheco, vicerrector de Política Institucional y Planificación; Juan Manuel Martín García, vicerrector de Docencia; Fernando Cornet Sánchez del Águila, vicerrector de Personal Docente e Investigador y Teresa Pozo Llorente, directora de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada.