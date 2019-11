Las mejores vistas de Granada: la gran noria panorámica empieza a girar

Tras una semana de preparativos, la gran noria de Granada ya ha comenzado a girar. Este nuevo mirador panorámico de 50 metros de altura ya ha sido inaugurado para que, a partir de este viernes, todo aquel que lo desee pueda contemplar unas de las mejores y diferentes vistas de la ciudad.

Poco antes de las siete de la tarde de este jueves, los técnicos realizaban los últimos ajustes antes de la inauguración de esta nueva atracción en la que el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha sido el primer privilegiado en disfrutar de sus imponentes vistas.

Cuando aún no habían dado las siete de la tarde -hora prevista para la inauguración- los curiosos se iban agolpando poco a poco frente a la atracción, aprovechando para sacar las primeras fotos del punto más alto de la ciudad. El goteo de gente no paraba y todo aquel que pasaba por el Paseo del Salón no dudaba en detenerse para admirar la nueva noria de la ciudad.

Así, aproximadamente una treintena de personas se agolpaba frente a la atracción a la espera de ver su puesta en marcha. Todo ello mientras que los más pequeños suplicaban por montarse en la instalación, maravillados por su gran tamaño y cantidad de luces. Sin embargo, la ilusión de todos estos niños acababa rompiéndose, al menos durante unas horas, ante la negativa de sus padres: "Aún no se puede, hay que esperar a este viernes", les explicaban. Y es que la tarde del jueves era el turno de Luis Salvador, que llegó puntual a la cita para la inauguración, junto a la concejal de Participación Ciudadana y Fiestas, Eva Martín.

"Hemos realizado un gran esfuerzo para que Granada pueda disponer de atracciones novedosas como la esfera luminosa o la noria", aseguró Martín, para así lograr "un referente para fomentar el turismo". "Invitamos a todo el mundo a visitar Granada en Navidad para que puedan disfrutar del potente alumbrado navideño y de la oferta cultural que la ciudad ofrece", señaló la edil.

Por su parte, Luis Salvador resaltó el gran "esmero" que ha puesto el equipo de Gobierno para "situar a Granada en el punto de mira, con el fin de incrementar la actividad económica de la ciudad". El alcalde también destacó que, a pesar de no poder competir por presupuesto con ciudades como Vigo o Madrid -de sobra es sabido la 'rivalidad' entre ambas por la decoración navideña-, se ha apostado "por la creatividad para dar un atractivo más a la Navidad granadina". Tras ello, era el momento más esperado: ver los giros de la noria que ofrecerán unas vistas sin igual de la ciudad.

El trayecto dura en torno a cinco minutos, dando la cabina dos vueltas. En la segunda, la atracción queda sus en lo más alto para que así los usuarios puedan disfrutar de la panorámica de Granada. Eso sí, en una situación privilegiada pues el frío en la noria no existe, ya que la cabina está climatizada para evitar el frío que acompaña las jornadas.

Será a partir de este viernes, a un precio de cinco euros por viaje, cuando los granadinos y visitantes de la ciudad puedan disfrutar de este nuevo mirador panorámico de Granada. De momento, los privilegiados que ya han podido probarla coinciden en que la experiencia es buena. Ahora toca esperar unas horas para que los usuarios puedan probarla y algo más de tiempo para ver si este ambicioso proyecto llega a buen puerto.

Quizá por ello la incógnita sobre si la noria continuará o no tras el periodo estival y si, de hacerlo, ese sería su emplazamiento definitivo, aún no haya sido despejada. Eso sí, Luis Salvador dejó la puerta abierta a que se quede. "Primero vamos a disfrutar de esta Navidad, ya habrá tiempo de buscar el lugar idóneo para ubicarla", manifestó. Pasen y disfruten del nuevo gran mirador giratorio de la ciudad.