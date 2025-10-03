Un menor resulta herido tras ser atropellado en el centro de Granada

La Policía Local de Granada corta una calle de Granada tras un atropello | Imagen de archivo

Un joven de 16 años ha resultado herido tras ser atropellado esta tarde en el centro de Granada.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía a este diario, el suceso ha tenido lugar en la calle Recogidas, específicamente en el cruce con Martínez Campos.

El primer aviso ha llegado a las 15 horas de este viernes, cuando el servicio de emergencias ha movilizado a la Policía Local de Granada y a los servicios sanitarios del 061. Los sanitarios han atendido en el lugar al herido, aunque posteriormente ha sido trasladado hasta un centro hospitalario de la ciudad.

Por el momento no ha trascendido la gravedad de las heridas del menor y se desconocen los detalles del accidente.