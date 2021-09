Un día más, devuelta a casa: La menor se ha presentado de nuevo sin mascarilla en su colegio de Granada

Tercer día que va a clase sin mascarilla, y tercer día que no puede entrar en el colegio. Fuentes de la Policía Local de Granada indicaron que la familia de la menor que no usa tapabocas se personó de nuevo con la niña en la puerta del colegio con la intención de que entrara al centro sin la protección exigida por los protocolos de prevención anticovid.

De nuevo el padre, según la Policía Local, quiso presentar documentación para acreditar que su hija no puede usar mascarilla, pero, según fuentes policiales, ninguno de esos documentos "no era un certificado médico" que avalara que efectivamente la niña sufre una patología que hace que no pueda usar la protección facial.

El pasado viernes fue el primer día en el que la niña se presentó sin mascarilla. El lunes fue el segundo y desde la Policía Local se indicó que se preparaban diligencias para llevar el caso a la Fiscalía de Menores. Hoy se ha vuelto a repetir la situación a las puertas del centro educativo. Desde la Policía Local indicaron que está previsto que los agentes se personen en el colegio a la hora de la entrada cada día hasta que la situación se normalice.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que se han dado varios casos a nivel andaluz.