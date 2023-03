El mercadillo del Zaidín, el más ambulante de Granada, se despide de Torre de la Pólvora

El sábado 18 de marzo el mercadillo del Zaidín estrenará nueva ubicación. Se traslada definitivamente a la calle Baden Powell, cerca de Fermasa y del río Monachil, después de despedirse este mismo sábado de su actual emplazamiento. Este 11 de marzo ha sido la última vez que la calle Torre de la Pólvora ha acogido los puestos y tenderetes después de nada menos que catorce años como localización provisional.

Un decreto municipal del Ayuntamiento de Granada recogía la mudanza del mercadillo del Zaidín. En ese documento se recordaba que desde el 7 de marzo de 2009 el mercadillo se llevó hasta Torre de la Pólvora y Carmen de Burgos desde su anterior ubicación, en Torre de Comares, donde 'aterrizó' en 2004. Antes estuvo entre las calles Félix Rodríguez de la Fuente y Beethoven, en la zona de Salesianos. De allí, por problemas de espacio, se mudó a Torre de Comares, y, debido a las obras del Metro, en 2009 cuando se decidió llevarlo al emplazamiento que ahora abandona, en la calle Torre de la Pólvora. Se trata del segundo mercadillo, por tamaño, en la capital, con unos 170 puestos. Sólo el de Almanjáyar lo supera.

Desde hace años los vecinos de este punto próximo al Palacio de Deportes y el Estadio de los Cármenes han manifestado que el entorno -con numerosas viviendas particulares- sábado tras sábado quedaba cortado al tráfico para la instalación de los puestos de venta ambulante, con las consiguientes quejas. También alegaban la cantidad de residuos que se generaban como otra de las molestias.

Hoy de 9:00🕘 a 15:00h🕒, último mercadillo en #Zaidín en la📍ubicación en las calles Torre de la Pólvora y Carmen de Burgos… La semana que viene en calle Baden Powell.Puedes ir en bus 🚌 Lineas 8, S0 y S2 y en 🚇 MetroGranada.Si nos necesitas y no nos ves 👮🏻‍♂️🚔👮🏻… 📞092 pic.twitter.com/jZ7w08RNk4 — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) March 11, 2023

Según explicó el Ayuntamiento, en la nueva ubicación de la calle Baden Powell se tuvo en cuenta la menor afectación vecinal ya que por un lado linda con el centro comercial Carrefour, por otro con el río y, por último, limita con la Feria de Muestras de Armilla. Las viviendas más cercanas están a cien metros, indicó el Consistorio, por lo que se consideró que ésta era la mejor ubicación.

Sin embargo, la decisión no ha contentado a todos. Vecinos de la zona de Baden Powell también han hecho pública su discrepancia con la decisión municipal y llevado sus quejas al Ayuntamiento. La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, explicó que la nueva ubicación cuenta con el aval de comerciantes y vecinos y que se atenderán sus reivindicaciones, como mejora del parque, de la zona de columpios o la limpieza del río. Pese a las explicaciones y medidas propuestas, residentes en la zona recogieron firmas para pedir que esta nueva ubicación también sea "provisional".

Queja de los vendedores

Los vecinos de Baden Powell no han sido los únicos en criticar la medida. Unos 80 puestos de los 150 que van a cambiar de localización se han agrupado para manifestar los problemas que acarrea el traslado. El portavoz de estos vendedores, Jorge Maya, indica que se valora recurrir a la vía judicial y que no descartan concentraciones de protesta por la decisión, medidas que todavía no se han concretado.

Maya alega que en Baden Powell "no hay el espacio necesario" para la instalación del mercadillo. Esto conlleva problemas de "seguridad", ya que, asegura, "no hay pasillo de evacuación". "Los vehículos de emergencia no pueden pasar" en el caso de que sea necesario, añade, para incidir que, además, habrá problemas de salubridad ya que es posible que parte de los residuos que se generan en la actividad de la venta ambulante acaben en el río.

Por ello "pedimos la suspensión del traslado". Han solicitado encontrarse con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, petición que no ha tenido respuesta, asegura el portavoz, que reclama que el nuevo espacio para el mercadillo reúna las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la actividad. "No tenemos empeño en que sea aquí", asegura en referencia a Torre de la Pólvora, para insistir en que en Baden Powell también hay vecinos que se oponen al cambio.