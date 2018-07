Nueve meses, nueve RETOS

Hora de dar las notas. Con el curso ya finalizado y el próximo año académico perfilado con línea gruesa, llega el momento de hacer balance. Las clases comenzaron un lunes 11 de septiembre, jornada en la que afloraron, como parte del rito del primer día lectivo, algunos de los problemas que siguen arrastrándose nueve meses después. Probablemente volverán a sonar el próximo 10 de septiembre de 2018, jornada en la que volverá la rutina escolar.

17,8Millones. Es lo que se destinará a infraestructuras educativas a lo largo de este año38Proyectos FP Dual. Tras nacer con 4 proyectos en el 2013/2014 esta modalidad ha crecidoEl Gómez Moreno o el Luis Rosales han sido focos de movilización de las familiasLa impartición de la segunda lengua extranjera en Primaria se paraliza El abandono escolar temprano sigue lejos del objetivo europeo del 15%

Unidades

Para el próximo curso escolar se incorporarán al sistema educativo unos 7.500 niños de 3 años. Son los que han formalizado la matrícula durante el proceso abierto entre marzo y junio. Probablemente, serán más los que el próximo 10 de septiembre comiencen las clases, según se indica desde Educación. La Delegación previó una oferta de 11.375 puestos escolares.

Una vez cerrado el procedimiento, desde organizaciones como sindicatos o la asociación que agrupa a los directores de colegios ya se ha dado el toque de atención sobre el problema del cierre de unidades. CSIF indicó que desde 2011 se han cerrado 184 unidades de Infantil en la red de centros públicos. Asadipre, por su parte, exige que el reajuste necesario por la bajada de la natalidad incida tanto en los centros públicos como en los concertados. Éstos, por boca de Escuelas Católicas, señalan que la Administración puede aprovechar que hay menos niños para bajar la ratio. Una primera protesta por la planificación del próximo curso se ha dado en el CEIP Sierra Elvira, donde se prevé el cierre de una unidad de tres años y otra de cuatro.

Alumnos

La comunidad educativa tiene a su elemento más numeroso en el estudiantado, un colectivo que ha mantenido sus reclamaciones con respecto a años anteriores y se ha sumado a reivindicaciones planteadas por interinos, monitores escolares o en el 8 de marzo.

Los más beligerantes este curso han sido los matriculados en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Granada. El centro se mudó el pasado verano del IES Francisco Ayala a su nueva sede, el antiguo CEIP Arrayanes. Desde antes del traslado el alumnado criticó la medida. Una vez comenzadas las clases mantuvieron su postura en contra y se movilizaron para exigir una nueva sede. Hubo concentraciones semanales, recogida de firmas y paro educativo para denunciar que el edificio era "pequeño" e "deficiente", estaba mal comunicado y se situaba en un barrio marginal de la capital. Aquello levantó ampollas entre los vecinos de Cartuja, que también exigieron que no se estigmatizada al barrio. Por su parte, la Administración anunció medidas para este verano, en concreto 450.000 euros para remodelar la sede, una reforma que convertirá al centro en una de las Escuelas de Idiomas "punteras" a nivel andaluz, según indicó su director, Ángel Luis Sanz.

No fueron los únicos alumnos que levantaron la voz. Los del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia tiritaban de frío y salieron a la calle para exigir una solución. Las clases comenzaron con cinco días de retraso por la instalación de un contador. En noviembre, el frío dejó sin clase a unos 300 estudiantes. Ese mismo mes se licitó la instalación de una caldera por valor de 40.000 euros como parte del arreglo de la climatización de un centro educativo que ocupa un edificio protegido y donde cualquier reforma está muy limitada.

Docentes

Los docentes también mostraron públicamente sus discrepancias con algunas de las decisiones tomadas desde la Consejería de Educación. Los interinos han sido el segmento que más ha alzado la voz para exigir una solución a la inestabilidad laboral que denuncian. Salieron a la calle y organizaron dos huelgas contra el diseño de las oposiciones a Secundaria -que se celebran desde el pasado 23 de junio y convocadas para cubrir 5.321 plazas docentes- que calificaron de "ERE". El seguimiento de las dos huelgas fue mínimo, a tenor de los datos dados por la Junta, e incluso organizaciones como ANPE criticaron los "falsos rumores" sobre la convocatoria que provocaron "un creciente clima de inquietud" entre el profesorado interino.

Familias

También ha tenido su protagonismo en el recién finalizado curso escolar. En su papel de exigir a la Administración pública tuvieron dos episodios representativos. Uno -quizá el más mediático- tuvo como escenario el comedor del CEIP Gómez Moreno del Albaicín. El centro cuenta con una cocina que ha sido gestionada en los últimos quince años por las familias, constituidas en la Asociación Amigos de una Escuela Mejor. En febrero, la Junta formalizó el trámite de iniciar el proceso para adjudicar este servicio durante los dos próximos años. Las familias no se presentaron al procedimiento en plazo, lo que suponía que quedaban fuera del proyecto. El centro cuenta con la singularidad de ser el único de la provincia con un modelo de este tipo. La apuesta de los padres por su ecocomedor propició que el centro pasara de tener números de una escuela rural -con unos 70 niños matriculados- a tener unos 270 escolares, de los que 200 se quedan a comer en el cole. La implicación de las familias propició numerosas adhesiones, incluida la directiva del centro. Se manifestaron, encerraron y explicaron su idea de comedor, los beneficios de comprar en proveedores locales, de enraizar el comedor en el barrio y de involucrar a los escolares en la gestión de unos menús saludables. El pasado martes 26 de junio se hizo público que la empresa Mediterránea de Catering se quedaba con el servicio, el último paso del proceso de licitación y el primero de la negociación que avala la Administración entre los padres y la compañía.

No han sido los únicos padres que han salido a la calle. Los del Luis Rosales, en la capital granadina han insistido en la necesidad de que se invierta en su centro. El problema de la infraestructura motivó una idea, los niños escribieron su particular carta a Sus Majestades los Reyes Magos, con un pequeño cambio. El destinatario de la misiva era la Administración. Esta se ha comprometido a que en los próximos presupuestos se incluyan algunas de las reclamaciones del centro, como la reubicación de las aulas para aprovechar mejor el espacio.

Por parte de las Escuelas Municipales, cuatro en Granada, desde las familias se exigió la adscripción entre los dos ciclos de Infantil. En la actualidad, no existe esa adscripción lo que hace que los niños ya matriculados puedan quedarse fuera cuando pasan del primer al segundo ciclo. Con la normativa en la mano, la Administración ya ha contestado que esa adscripción en Infantil no es posible, dado que no se prevé para ningún centro sostenido con fondos públicos.

Infraestructuras

Este curso ha continuado el plan para eliminar el amianto de los centros educativos. Así, se han licitado los proyectos de intervención en el IES Cartuja, el Ciudad de Baza, el Elena Martín Vivaldi de Loja, el Francisco Javier de Burgos de Motril, el Medina Olmos de Guadix o la Escuela Infantil de Pinos Puente, entre otros centros. En total, 2,1 millones de euros para dar continuidad a un plan que prevé extenderse hasta 2022.

También se han dado los pasos para la construcción de nuevos centros que aliviarán sobre todo a los colegios e institutos del Área Metropolitana, los que han tenido que absorber el crecimiento de esos municipios. Así, en este curso se anunció la construcción de centros el Maracena, Albolote, Ambroz, Alhendín y El Chaparral, con lo que se cumple con una antigua reivindicación de las familias.

En total, en este 2018 se han anunciado 44 actuaciones en centros educativos de la provincia, que supondrán una inversión de 17,8 millones.

En el aula

El inicio del curso escolar supuso la ampliación de la enseñanza de una segunda lengua extranjera en otros dos cursos de Educación Primaria. El proyecto, diseñado por la anterior consejera, Adelaida de la Calle, previó que en tres años se implantara esa asignatura en toda la etapa. La actual titular de la Consejería de Educación, Sonia Gaya, echó el freno a la iniciativa. La segunda lengua extranjera se mantiene entre tercero y sexto de Primaria, pero no se extenderá, por ahora, a primero y segundo. Fue una de las decisiones tomadas tras encuestar a los centros y docentes dentro de la iniciativa Repensar la Primaria.

También se llegará a las 18 horas lectivas para los docentes de instituto. Una de las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy fue llegar a las 20 horas lectivas, lo que supuso, en cálculos realizados por organizaciones sindicales como CCOO, la pérdida de 4.000 empleos en el curso 2012/2013 en Andalucía. El acuerdo con la Junta previó revertir la medida del Gobierno central de forma escalonada, de tal manera que este pasado curso cada docente debía impartir 19 horas y a partir del próximo mes de septiembre serán 18. Una de las consecuencias colaterales es que se tuvo que tirar de las bolsas de docentes interinos para cubrir las vacantes. No todas tuvieron que ver con las 19 horas, pero el hecho es que las bolsas de algunas especialidades -como Matemáticas o Física y Química- se agotaron y hubo que iniciar el procedimiento para abrir bolsas extraordinarias en 41 especialidades. Según denunció en su momento CGT, hubo "numerosas" vacantes en la provincia que se cubrieron con retraso por este hecho, aunque desde la Delegación sólo se admitieron hechos puntuales.

Legislación

Este curso ha sido de transición. La inactividad en Madrid ha tenido su reflejo en la normativa autonómica. La repetición de las elecciones, la prórroga presupuestaria, la incapacidad de llegar a un pacto en Educación dejaron el avance normativo bajo mínimos. Se dieron pasos para corregir algunos de los puntos de la controvertida Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Su aplicación se completó en el 2016/2017 y supuso tensar el proceso hasta tal punto que la propia configuración de la prueba de Selectividad se vio alterada pocos meses antes de la cita. Este año, superada la indefinición del anterior, ha sido más tranquilo para docentes, familias y alumnos. Queda por saber cómo será la gestión de la nueva ministra del ramo, Isabel Celaá, que ya ha anunciado su intención de revertir algunas de las medidas tomadas para restringir el gasto, aunque sin fecha. El hecho de que a la legislatura le queden dos años como máximo hace poco probable que se afronten cambios de gran calado en cuanto a las leyes educativas o que se dé a luz a un pacto de Estado sobre Educación. Seguirá pues el debate sobre el acceso a la carrera docente, la necesidad de mejorar en los rankings o el abandono escolar.

FP

Llamada a convertirse en la clave para paliar la altísima tasa de paro juvenil. La Formación Profesional Dual comenzó en la provincia con cuatro proyectos en el 2013/2014 y se ha ampliado el pasado curso hasta los 38 proyectos, con 731 alumnos y 444 empresas registradas en este pasado curso. La posibilidad de encontrar trabajo es uno de los mayores atractivos de esta modalidad. Según indicó la Administración, "en la primera convocatoria de los cuatro primeros proyectos la empleabilidad se situó en torno 80%". La previsión hecha por la Delegación apunta a que la empleabilidad puede llegar al 100% en las siguientes convocatorias "por ejemplo, en la familia sanitaria".

El crecimiento de la Formación Profesional ha sido evidente en los últimos años y también ha redundado en los centros privados. Según la información facilitada por Educación, el dato de alumnado de centros privados que cursan FP fue de 2.647 en el curso 2017/2018, mientras que otros 10.427 alumnos han cursado ciclos formativos de grado medio y superior -a los que habría que sumar los 1.170 que cursan Formación Profesional Básica- en centros públicos.

Es probable que en los próximos años el crecimiento de la FP se mantenga. A principios del pasado curso, el 75% de los títulos ofertados tenían más demanda que oferta de plazas. A partir de septiembre comenzarán las clases en una decena de nuevos ciclos de Formación Profesional, que se suman a los 240 existentes en la actualidad. Así, los alumnos podrán optar a 200 nuevas plazas en estos estudios.

De los nuevos ciclos, ocho son de Grado Superior y dos son de Grado Medio. Las diez nuevas autorizaciones de este tipo de estudios requerirán además una inversión de casi 600.000 euros, que se destinarán a nuevo equipamiento educativo y a obras de adaptación de los centros a las nuevas necesidades, indicó la Delegación de Educación.

En datos

Hay balances que deben completarse, por fuerza, con números. Las frías estadísticas sirven también para evaluar la marcha del curso. En absentismo se ha alcanzado un mínimo histórico del 0,12%, una tasa que reduce el número de niños que no van a clase a un dato ínfimo. El abandono escolar temprano (jóvenes de entre 18 a 24 años que como máximo han conseguido el título de la ESO) se sitúa según el último balance publicado por la Consejería de Educación en el 25,7%. Esto supone una mejoría evidente con respecto al dato de la provincia de 2011 (36,7%) pero está lejos de la media nacional (18,3) y del objetivo europeo para 2020, el 15%.