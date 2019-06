Seis meses de cárcel por insultar e intimidar a una profesora

Un hombre ha aceptado seis meses de prisión por insultar e intimidar a la profesora de sus hijos. El procesado fue enjuiciado el pasado 11 de junio y el juez de Penal 6 dictó una sentencia de conformidad. Además de los seis meses de prisión, el juez condenó a este hombre a pagar 1.200 euros a la profesora, según indicaron a este diario fuentes judiciales.

Pese a las dos penas que le han sido impuestas, el condenado no entrará en prisión. El juez ha concedido el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena de cárcel con la condición de que no delinca en los dos próximos años.En ese tiempo también debe hacer frente al pago de los 1.200 euros. Si no abona la sanción impuesta, entrará en la cárcel.

El juez ha concedido la suspensión de la condena los dos próximos años

Según indicaron las mismas fuentes judiciales, el hombre ha sido condenado por un delito de atentado contra la autoridad. El hombre se presentó en el centro educativo. A la puerta del mismo insultó e intimidó a la docente. Otro profesor, que se percató de la situación, intervino para frenar la situación. La profesora denunció los hechos que ahora han sido enjuiciados.

No es la primera condena de cárcel que afronta un padre por agredir a un docente en la provincia de Granada. En 2014 un padre fue castigado con ocho meses de prisión por lanzar puñetazos y golpes al profesor de su hijo de 4 años, al que también amenazó. En 2011, una madre fue condenada a tres años de cárcel por atentado contra la autoridad y por una falta de lesiones por agredir a una docente.

Informe

El sindicato ANPE analiza cada curso escolar la realidad de las agresiones a docentes en los centros educativos. A nivel provincial, y según lo indicado en el último informe –publicado el pasado mes de diciembre– elaborado por el Defensor del Profesor, hubo en toda Andalucía 138 denuncias a este servicio del sindicato, que presta asistencia “jurídica y psicológica” a aquellos profesores que son víctimas de situaciones “derivadas de la conflictividad escolar”. Málaga se reveló en ese informe como la más conflictiva, con 33 casos en pasado curso. Granada, según se indicó en su momento, estuvo en la media andaluza, fijada en 17 casos. El 21% de las denuncias registradas en Granada fueron por situaciones entre familias de alumnos y docentes. La mayoría de los casos tienen que ver con situaciones de falta de respeto o agresiones verbales. En un 8% de los casos se dan situaciones extremas, que suponen, según este informe regional, “agresiones físicas o a la propiedad de los docentes”.

Según ese mismo informe, la mayor conflictividad se da en las etapas de Secundaria y Bachillerato.En esos años se concentra el 58% de los casos que llegaron el pasado año a este servicio.