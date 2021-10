Comienzan las movilizaciones contra la "privatización" del servicio de limpieza en la Universidad de Granada

El sindicato CCOO Granada ha secundado esta mañana una concentración a las puertas del Hospital Real junto con el resto de sindicatos que representan al personal de administración y servicios (PAS) contra la decisión de privatizar el servicio de limpieza "de forma unilateral".

CCOO Granada, al igual que la totalidad de la junta de personal de administración y servicios, "está en total desacuerdo con esta decisión, que hace recaer sobre la parte más débil de la plantilla los problemas de financiación que el equipo de gobierno no ha sabido defender ante la Junta de Andalucía", indica el sindicato en una nota de prensa. Desde la Gerencia de la institución académica alegaron que esta decisión se debe a la "necesidad de dar cobertura a nuevos puestos de trabajo (alrededor de 100 nuevos puestos) para satisfacer las nuevas necesidades en la UGR".

"Con ello el equipo de gobierno de la UGR viene a decirnos que va sacrificar 177 puestos de trabajo de personal de limpieza para sustituirlos por 100 puestos de mayor cualificación", señala el comunicado, que incide en que "no han negociado con la junta de personal ni con los sindicatos, no han buscado otras vías de solución, simplemente han decidido hacer pagar al colectivo más débil, al colectivo de limpieza, los problemas de financiación que tiene la Universidad de Granada como consecuencia de los recortes impuestos por la Junta de Andalucía.

"El colectivo de limpieza es, en general, un colectivo muy feminizado, que la UGR suprima para siempre el empleo público de limpieza afecta a toda la ciudad y toda la provincia, significa dejar a la parte más débil de la población sin una posible vía de acceso al empleo público. En definitiva, esta decisión cierra una vía que tenían hasta hoy muchas mujeres para acceder a un empleo en condiciones decentes", prosigue la nota.

José Luis Martos, responsable de la Sección Sindical de CCOO en la UGR, considera que “al personal interino de limpieza no se le ofrece una solución real de seguir trabajando en la UGR, sino sólo una posibilidad de estabilización. Saldrán 92 plazas a oposición, obtendrán las plazas 92 personas, unas serán ya interinas y otras no, y quienes no obtengan plaza en estas convocatorias no tendrán ya más oportunidades, no habrá más Ofertas Públicas de Empleo de limpieza.

Por último, insiste el representante sindical, esta medida supone una pérdida de empleo público, ya que el trabajo realizado hoy por las 177 personas del servicio de limpieza de la UGR en un futuro no muy lejano será realizado por personal de empresas privadas.

Por todo ello, desde CCOO Granada, exigimos a la rectora que, junto con su equipo de gobierno al completo, reivindiquen a la Junta de Andalucía la dotación económica suficiente para mantener los actuales puestos de trabajo de la UGR así como las nuevas necesidades que han surgido. La próxima movilización será este jueves 21 de octubre con una concentración en el Hospital Real.