Muere una joven de 28 años al salirse de la vía en Dúrcal

Una joven de 28 años ha fallecido esta madrugada al salirse de la vía en una carretera de Dúrcal (Granada), según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía. Las mismas fuentes han precisado que el accidente ocurrió pocos minutos antes de la 01:30 horas, momento en el que el 112 recibió la primera de varias llamadas de alerta por un vehículo que se había salido de la carretera y había volcado.

El siniestro se ha producido en una vía de servicio, sentido Padul, hasta la que se han trasladado efectivos de los Bomberos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, y personal del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los operativos de emergencia han confirmado al 112 que una joven de 28 años, la conductora del vehículo, ha resultado fallecida en este suceso, del que no han trascendido más datos.