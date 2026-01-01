Muere de un infarto Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada

El 2025 ha terminado en Granada con la consternación con la muerte a causa de un infarto del concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Granada., Juan Ramón Ferreira Siles. Poco antes de las doce de la noche se conocía la noticia de su fallecimiento a los 64 años, por lo que la ciudad está de luto además de forma oficial decretado por el Ayuntamiento de Granada durante un día. Su muerte deja un profundo pesar en la ciudad, en todos los que lo conocían, porque ha sido un buen político y una buena persona, un concejal con buen talante, dialogante y siempre con buenas palabras, educación, buen tono y disposición hacia sus compañeros de filas y los de la oposición.

Además, este año ha sido clave en su gestión, con la celebración por ejemplo de la primera Bienal de Flamenco de Granada o el impulso a la candidatura de Granada para Capital Europea de la Cultura 2031, con la que estaba muy ilusionado.

Ferreira nació el Alcalá la Real (Jaén), pero estudió Derecho en Granada y era procurador de los tribunales, profesión que ejerció en esta ciudad en paralelo a su larga e intensa actividad política, ligada a su partido, el PP. En los 90 fue concejal de Turismo con el alcalde Gabriel Díaz Berbel, de modo que era uno de los ediles con mayor experiencia en el Ayuntamiento. Tuvo periodos en el gobierno y en la oposición municipal, pero también fue parlamentario andaluz y vicepresidente de la extinta CajaGranada. La actual alcaldesa, Marifrán Carazo, recuperó a Ferreira para la actividad municipal a partir de 2023 y desde entonces ejercía uno de las principales responsabilidades de gobierno, con la Cultura como gran emblema de la ciudad.

El fallecido, esposo, padre y abuelo, deja una familia consternada y una infinidad de amigos, compañeros y conocidos que pueden dar fe de su talante humano. Hombre culto, amable y cariñoso, siempre destacó por su extrema cordialidad y sensatez.

El Ayuntamiento de Granada confirmó en la medianoche el fallecimiento de Ferreira este 31 de diciembre de 2025 y que se decretaba un día de luto oficial. Poco después, se comenzaron a suceder las reacciones de sus compañeros en redes sociales y de los que lo conocían.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, también ha tenido palabras para su cuarto teniente de alcalde: "En esta noche, siento el fallecimiento del Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, un hombre especial, buen compañero, padre y amigo que tanto empeño y voluntad ha puesto en su vida pública, al servicio de su ciudad, Granada. Mi agradecimiento y cariño", ha expresado en sus redes sociales.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrando sus condolencias. "Juan Ramón Ferreira era una de esas personas que honraba la política con su presencia. Buen compañero, buen amigo. Nos deja demasiado pronto. Un abrazo muy grande y todo mi cariño a su familia", ha indicado.

De sus compañeros de Gobierno, el portavoz del grupo municipal y primer teniente de alcalde, además de secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, escribió: "Se nos ha ido un amigo y un gran compañero. Siempe optimista y positivo. Compartir un rato contigo era un placer. Tus compañeros te queríamos mucho, a todos nos hacías mejores".

También la granadina Rocío Díaz, consejera de Fomento en la Junta, reaccionó a la triste noticia: "Te echaremos mucho de menos, compañero. Un abrazo fuerte a su familia".

"Tremenda pérdida la de nuestro gran amigo, compañero y mejor persona. Cuando asimilemos tu pérdida no te olvidaremos", compartía el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, que cada pleno municipal se sentaba al lado de Ferreira en la mesa presidencial con la alcaldesa y los cuatro primeros tenientes de alcalde.

Otros compañeros como el concejal Vito Epíscopo también tuvieron mensajes en sus redes sociales para Ferreira: "Gracias por tanto maestro, hasta siempre compañero".

Desde la oposición también ha habido mensajes de recuerdo y consternación por la noticia. La portavoz municipal del PSOE, Raquel Ruz, se mostraba "desolada" y relataba cómo recibió la llamada poco antes de las doce para informar de la muerte de Ferreira. "Una noticia que nos deja en shock, como si fuera una equivocación o como si no estuviera entendiendo lo que se me dice al otro lado del teléfono. Ferreira es una persona querida por todos, un hombre afable, amable, conciliador, amante de su ciudad", decía, dando el pésame a su viuda, hijos, nietos y a sus compañeros del PP de Granada.