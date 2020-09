Muere el pare Manel, el cura nacido en Granada que hizo su obra en las calles de Barcelona

El sacerdote Manel Pousa, conocido como el pare Manel, ha fallecido la tarde de este miércoles a los 75 años en Barcelona. Nacido en Granada en 1945, fue ordenado sacerdote el 1975 en Barcelona, donde centró en los barrios de Verdum, Roquetes y la Trinitat gran parte de su tarea social.

Impulsó la Fundación Pare Manel, una institución sin ánimo de lucro arraigada en los barrios de Verdum y Roquetes de Barcelona, y que cada año celebra la gala 'Guanya't el cel amb el pare Manel'.

Este cura granadino que ha desarrollado toda su vida en Barcelona recibió en 2009 la Cruz de Sant Jordi y la Medalla de Honor de Barcelona.

Un cura popular muy querido en barrios humildes de la Ciudad Condal como Nou Barris, donde desarrolló su labor eclesiástica. Además, hizo una gran labor con los presos y con las personas en riesgo de exclusión.

Me acabo de enterar, que acaba de fallecer el Pare Manel. Cuanta tristeza, yo que me crié con el en barrio de Verdúm de Barcelona. No os podéis imaginar a cuanta gente llegó ayudar aún así teniendo al clero encontra. Descansa en paz Manel que ya te lo has merecido. pic.twitter.com/6LUlnhZids