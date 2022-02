Una muerte y hospitalizaciones a la baja para consolidar el fin de la sexta ola del coronavirus en Granada

El final de la sexta ola del coronavirus, protagonizada por la variante Ómicron, se consolida del todo con la incidencia a la baja en los hospitales y las muertes, que acumulan cada vez menos casos, y que se suman a la tendencia ya consolidada de descenso en los contagios. Aunque hoy hay que lamentar un fallecimiento más por Covid-19 en la provincia, las hospitalizaciones bajan a un ritmo de diez al día, al igual que se reduce el número de camas ocupadas, y se acelera el de curados confirmado, que va añadiendo toda la oleada de contagios del mes de enero que necesitaban ordenarse.

Los contagios bien es cierto que llevan dos miércoles seguidos subiendo. Precisamente los dos miércoles posteriores al cambio de proceder de la Junta a la hora de informar y recontar los contagios. El parte viene con 316 positivos por Covid-19, por 274 de la semana pasada y 195 de la anterior, aunque en esta no contaba con el actual efecto acumulado de no dar información durante dos días. Así que parece confirmarse que ahora serán los miércoles, y no los martes ni los lunes, los días donde cada semana se produzca el repunte de casos anunciados (que no diagnosticados).

De hecho esta semana se sigue manteniendo con un buen ritmo de bajada de casos notificados, un 37,85% menos que la pasada, con una media semanal de 266 casos recontados y 177 diagnosticados. Por poner un ejemplo de la situación actual, en esta semana se han notificado 1.864 casos de Covid en Granada cuando el 8 de enero hubo 1.898 pero en solo un día. Esto muestra la magnitud del impacto de la sexta ola y la situación actual. Además, desde que empezó febrero los casos acumulados a catorce días se han reducido en dos terceras partes.

Las tasas de incidencia, evidentemente, siguen descendiendo. En la provincia lo hace 24,5 puntos en el acumulado a dos semanas (389,8 casos por cada 100.000 habitantes, bajando de la barrera de los 400), y de 19,3 a siete días (134,5). En los distritos sanitarios de la provincia la tendencia es similar. En Granada capital se está en 435,9 contagios por cada 100.000 personas en dos semanas (-34,9) y 155,9 en una; mientras que en el Metropolitano las ratios se sitúan en 345,4 (-18,4) y 120,6, respectivamente. El Nordeste al fin baja del riesgo extremo para colocarse con 469,2 (-36,9) en catorce días y 180,3 en una; y en el Sur están en 389,8 (-15,5) y 134,5.

La hospitalización sigue consolidando las mejores cifras del año con 12 nuevos ingresos, ninguno de ellos en UCI ya es una semana promediando menos de veinte nuevas admisiones (salvo por el efecto acumulado de los martes derivado del fin de semana, que sí promedia esa cifra). En situación real se repite la escena. Tras el esperado 'repuntito' de ayer se vuelve a los descensos con 14 ingresados menos que ayer, lo que deja la cifra total en 135 pacientes encamados con coronavirus. Una buena noticia es que ya se está en la senda de poder bajar del centenar de pacientes en planta Covid ordinaria que se quedan en 112 (-16 respeto a ayer), aunque aumentan ligeramente en UCI a 23 (+2).

Los curados llegan a los 2.066 en un día y el martes en la vacunación se completó con 158 personas con la primera dosis puesta (un año y casi dos meses después del inicio de la campaña), 1.209 granadinos completaron la pauta de inmunización, mientras que el tercer pinchazo alcanzó a 1.887 personas.