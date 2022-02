La cifra más alta de muertos de la sexta ola del coronavirus en Granada

El coronavirus sigue dejando cifras de muertes constantes en la provincia de Granada, que hoy ha sumado a las estadísticas doce fallecimientos más y que se corresponden a una acumulado de, al menos, dos días, lo que dejaría la media en seis diarios, en la media de los últimos días. Aun así, es la cifra notificada más alta en más de medio año. Esto en una jornada con contagios a la baja, con la cantidad remitida más baja desde antes de Navidad. Los curados siguen sumando el doble que los contagios y alcanzan la cifra de los 130.000 desde que comenzó la pandemia en casi dos años.

La resaca de muertes está siendo importante, con cifras similares a las de hace un año cuando aún la vacunación no estaba generalizada, aunque no se están alcanzando los topes de febrero de 2021 cuando en dos días se superaron la veintena de muertes, siendo el récord de 26 el día 12 de ese mes. En aquellos días era habitual superar la decena de muertes diarias coincidiendo con el pico de la que fue tercera ola del Covid, una situación diferente ya que eso solo ha pasado en esta ocasión solo dos veces, incluida esta, y además ambas veces cuando se venía de un efecto acumulado de fin de semana, por lo que la situación no es del todo comparable. Enero se ha cerrado con 86 muertes notificadas, 69 de ellas con fecha de diagnóstico de este mismo mes.

Esto en una jornada donde los contagios mantienen su ritmo a la baja y en la que los casos notificados han registrado hoy la cantidad más baja desde el 21 de diciembre, cayendo además de los 500 contagiados por primera vez desde que empezó a subir la ola por Ómicron. Son 416 contagiados, 212 menos que el mismo día de la semana pasada, y por sexto día seguido dejando la cifra de infecciones por debajo de los mil. Estos datos hacen que el acumulado de los últimos siete días baje de los 5.000 también, quedándose en 4.735, y que ahora mismo esté siendo la semana con mayor velocidad del descenso de infecciones por Covid-19 en la provincia. Son -32,88% casos respecto a la semana pasada y un 41,6% menos que hace dos. La media de contagios notificados diarios se consolida también por debajo del millar con 789,16.

Por fecha de diagnóstico, los acumulados también consolidan un rápido descenso y cuando el sábado se estaba por encima de los 10.000 contagiados totales en dos semanas, el dato de hoy invita a pensar que se bajará de los 9.000 mañana. Se han diagnosticado un promedio de 653 casos en las dos últimas semanas y de 440 en la última.

Las tasas de incidencia caen en todos los distritos de forma seria y por primera vez en más de un mes la ratio a catorce días se queda por debajo de los mil casos: 992,5 por cada 100.000 habitantes (descenso de 94,7 casos). La ratio semanal se queda en 334,3, lo que vaticina que el próximo martes habrá bajado un tercio esa cifra. Por distritos sanitarios, las tasas a dos y una semana, respectivamente, se quedan en los 1.105,3 (-90,7) y 373,9 en la capital; 862,5 (-105,5) y 285 en el Metropolitano; 861,3 (-86,7) y 291,8 en el Sur; y 1.464,1 (-62,9) y 504,1 en el Nordeste.

La hospitalización vuelve a esos datos caóticos y extraños con 61 ingresos por Covid, a una media de 31 si se suman los dos últimos días (como siempre pasa los lunes, no se notificó ninguno), por lo que de nuevo hay que atenerse a la situación real que, en esta sexta ola, ha ido mucho más fiel con la realidad que los acumulados en cada parte. Así, y también como cada martes, la presión hospitalaria repunta y lo hace en 29 pacientes más, devolviendo a la provincia a niveles de hace cinco días. Son 331 hospitalizados, con 299 pacientes en planta (+24) y 32 en UCI (+5), lo cual devuelve esta cifra once días atrás.

Los curados son 858 con un avance en la vacunación este pasado lunes que dejó estas cifras: 312 vacunados con primera dosis, 364 inmunizados ya con pauta completa, y 7.318 granadinos más con su dosis de refuerzo.