Una mujer detenida por intentar matar a una menor en la Carretera de la Sierra de Granada

Una mujer de 20 años ha sido detenida por la Policía Nacional de Granada después de haber presuntamente acuchillado a una menor de 17 durante un altercado que tuvo lugar en una calle cercana a la Carretera de la Sierra. A la agresora se le imputa su presunta responsabilidad en un delito de homicidio en grado de tentativa. La patrulla policial observó al llegar al lugar de los hechos a la víctima tumbada en el suelo con dos voluntarias que estaban taponando sus heridas. La chica fue trasladada por una ambulancia al hospital más cercano y su vida no corre peligro, según ha informado el Cuerpo. Después de recabar toda la información sobre lo sucedido los agentes consiguieron localizar y detener a la responsable. Esta mañana se ha podido encontrar el arma blanca con la que se produjeron los hechos, que fue arrojada por un barranco. La detenida pasará en las próximas horas a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer en una calle cercana a la Carretera de la Sierra. Una dotación policial de servicio acudió de urgencia comisionada por la sala CIMACC 091 donde, según manifestaban los testigos, se había producido una agresión con arma blanca. Al llegar al lugar indicado, los agentes observaron a una mujer tirada en el suelo con dos personas que se encontraban taponando sus heridas. Se trataba de una menor de 17 años que en una riña había sido agredida con una navaja en el abdomen, escápula y en el cuello. Ante esa circunstancia los policías solicitaron con la máxima premura la presencia de servicios médicos en la zona mientras comenzaron a recabar información sobre lo sucedido. También acudieron al lugar personal de Policía Judicial y Policía Científica.

Los agentes pudieron recabar información de los allí presentes, entre los que se encontraban la actual pareja de la agredida y una de sus amigas, los cuales manifestaron que la riña se había iniciado con otra chica con la que la menor de edad tenía rencillas previas desde hace tiempo. La amiga de la menor herida también tenía un corte sangrante en el antebrazo derecho provocado por arma blanca que había sufrido defendiendo a su amiga durante la agresión.

La Policía Nacional, una vez hubo averiguado la identidad de la presunta responsable de la agresión, acudió al domicilio de la misma para localizarla. No se encontraba allí y su madre manifestó que había salido a pasear a su perro. Minutos más tarde, y después de realizar varias gestiones para su localización, la posteriormente detenida facilitó su ubicación a su madre para entregarse, encontrándola la policía aún gran cantidad de sangre en su ropa.

En la noche de ayer no se pudo encontrar el arma blanca debido a la oscuridad en la zona. Uno de los puntos de búsqueda fue en la Cuesta de los Molinos, donde agentes con linternas buscaban en un lugar oscuro próximo a la Casa Molino Ángel Ganivet, lo que llamó la atención de los viandantes. Los agentes de Policía Nacional la han podido localizar esta mañana en un barranco. Se trata de una navaja de 10 centímetros de hoja que está siendo analizada por Policía Científica.

La detenida, de 20 años de edad, acudirá al juzgado en las próximas horas como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa. La menor de edad se encuentra en estos momentos ingresada en un centro sanitario pero su vida no corre peligro.