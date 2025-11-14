Una mujer queda atrapada bajo un autobús tras un accidente múltiple en Granada

Una mujer ha resultado herida y ha quedado atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple ocurrido a primera hora de esta mañana en Granada capital. Los hechos han ocurrido en la Avenida Pablo Picasso, en el barrio del Zaidín, y han generado caos en la movilidad de la zona. La afectada ha sido rescatada por los Bomberos de Granada y trasladada a un centro hospitalario.

Al parecer, según han destacado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, los hechos se han producido a las 10:30 horas de este viernes en la mencionada Avenida Pablo Picasso, cuando hasta una decena de llamadas han alertado del siniestro. En la colisión ha habido varios vehículos implicados, además de un autobús urbano de la línea 9. Rápidamente se han movilizado hasta el lugar efectivos sanitarios, de bomberos y de la Policía Local.

Por causas que todavía se están investigando, una mujer ha acabado atrapada bajo el autobús. Los efectivos de bomberos la han excarcelado y los sanitarios la han trasladado a un hospital de la capital. Por el momento se desconoce su estado.

Según varios testigos han destacado a este periódico, la colisión ha sido grave, provocando daños importantes en los vehículos implicados. Al parecer, el conductor del transporte público habría perdido el control al tratar de esquivar a la afectada, que se encontraba cruzando por un paso de peatones, golpeando fronto-lateralmente a los coches que estaban aparcados en los márgenes de la vía. La Policía Local se ha tenido que hacer cargo de dirigir el tráfico para evitar que se circulara por la vía.