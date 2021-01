Polémica por las 'dobles multas' ante el colapso de la ITV y el retraso de las citas en Granada

100 kilómetros. 50 de ida a Loja y 50 de vuelta a Granada tuvo que hacer ayer un conductor residente en la capital, que además tuvo que pedirse el día de asuntos propios en su trabajo y viajar con el temor de poder recibir multas por saltarse el confinamiento. El caso de este ciudadano confirmado por el periódico es la historia reciente de miles de granadinos que en los últimos meses no dan crédito a esta situación rocambolesca de colapso en las ITV (Inspección Técnica de Vehículos) que le está llevando a circular sin la acreditación necesaria y además tener un cacao mental importante entre buscar cita, saber si pueden viajar a poblaciones de otras comarcas alejadas de la capital donde hay más disponibilidad y preocuparse de que no les multen, bien por no llevar la ITV o bien por saltarse el confinamiento perimetral tan habitual de los últimos meses.

La Dirección General de Tráfico (DGT) es consciente de los miles de ciudadanos que pueden recibir multas por circular con la ITV caducada porque las citas se están dando con tres y cuatro meses de retraso por el colapso en buena parte de las estaciones.

Ante la falta de disponibilidad, los capitalinos están buscando alternativas de citas en Motril, en Loja o hasta en Huéscar ante la perspectiva de que en Granada hay que esperar muchos meses por la situación de conflicto laboral que ha puesto en jaque el sistema de ITV en toda la comunidad andaluza.

De hecho, la cita de Loja que detallamos al principio del artículo fue posible gracias a la búsqueda y a encontrar un horario de última hora, ya que hasta el conductor se había planteado la posibilidad de viajar hasta la lejana Huéscar (tres horas entre la ida y la vuelta) más el correspondiente gasto en gasolina y todos los añadidos.

Son muchas las historias diferentes recabadas por este periódico y el pasmo ciudadano ante este embrollo de las ITV y la posibilidad de una doble multa (por circular con ella caducada y por saltarse el confinamiento perimetral).

Otros comentan cómo no mueven el coche y lo tienen guardado mientras reciban cita y hay quien llama por teléfono todos los días a la ITV de Granada capital (en carretera Málaga) porque las motocicletas solamente puedan pasarla allí para adelantar la cita que tenía en mayo y que solicitó en diciembre. Una insistencia que hasta ahora no tenido sus frutos, ya que cuando pudo hacerlo por una anulación de otra persona le fue imposible asistir. Y otro ejemplo, el de la foto, con la solicitud demorada tres meses.