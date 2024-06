“Somos una multinacional granadina orgullosa de sus raíces”

Tiresur es una compañía que ha experimentado un impresionante crecimiento desde sus humildes inicios en Granada hasta convertirse en una multinacional líder en el sector de la distribución de neumáticos. Granada Hoy tuvo el privilegio de poder charlar con el presidente del Grupo AM-TIRESUR, Antonio Mañas en una entrevista en exclusiva en donde nos comparte la historia, la evolución y las estrategias futuras de esta empresa granadina.

–¿Podría contarnos sobre los inicios y la evolución de Grupo AM-TIRESUR, destacando su arraigo en Granada y cómo ha sido su crecimiento hasta convertirse en una multinacional líder en el sector?

–La historia del Grupo AM-TIRESUR se remonta a 1934, cuando D. Miguel Mañas, inició la actividad en un taller de recauchutados. Desde su origen, la empresa ha estado siempre muy vinculada a Granada, manteniendo siempre su sede central en nuestra provincia. Desde el primer taller constituido hace 90 años, la compañía ha evolucionado creciendo de forma sostenible año tras año impulsando otras líneas de negocio hasta consolidarse como un referente nacional e internacional del sector. Por un lado, la empresa se expandió gracias a su red de talleres especializados en neumáticos y mecánica rápida, los Center ‘s Auto son talleres de confianza muy conocidos y valorados por todos los granadinos. Otra de las líneas de negocio que tuvo un crecimiento muy grande fue la distribución de neumáticos, que se convirtió en el motor principal del grupo desde su creación hasta la actualidad. Gracias a la visión estratégica de la compañía, las inversiones que se han llevado a cabo y la pasión por dar un servicio de calidad a todos sus clientes, la empresa se expandió con rapidez, hasta que Tiresur se ha convertido en toda una potencia en su sector, una multinacional granadina orgullosa de serlo. De hecho, nuestro ‘headquarter’ se sigue manteniendo en Pulianas donde se localizan todos los servicios centrales y desde donde se gestiona todo el negocio global de la empresa. Además de las oficinas principales, la compañía cuenta con otras sedes en Lisboa, Brasil y Panamá, así como 17 almacenes repartidos por la geografía mundial desde donde distribuye a Europa, Latinoamérica y a África. Dentro de su estrategia de diversificación, Grupo AM incorporó otra línea de negocio más a su actividad, las inversiones inmobiliarias, desarrollando importantes proyectos en nuestra provincia. Hoy en día, la multinacional granadina Grupo AM-TIRESUR no es sólo una empresa de referencia internacional en la distribución de neumáticos sino, también, una empresa orgullosa de sus raíces, que lleva el nombre de Granada por bandera a lo largo y ancho de los más de 35 países en los que está presente.

–¿Cuál es la visión de futuro de Grupo AM-TIRESUR y cómo se traduce esta visión en su estrategia de expansión tanto a nivel nacional como internacional?

–La magnitud y potencia que tiene el Grupo AM-TIRESUR se refleja a nivel nacional e internacional con un volumen de negocio global de 172 millones de euros y más de dos millones y medio de neumáticos distribuidos en el año 2023. Esto convierte a Tiresur en uno de los principales líderes del sector. Una proyección inmensa, que a nivel de la provincia nos ha situado en 2023 como la sexta empresa más importante de Granada por volumen de facturación. Nuestra expansión es fruto de una mejora constante en las inversiones que llevamos a cabo. Una muestra reciente de ello es la apertura del sexto centro logístico en la península en la localidad de Burgos, junto a los ya existentes en Atarfe -uno de los referentes de España-, Getafe, Barcelona, Santiago y Lisboa. Con la apertura de la nueva plataforma logística de Burgos, la compañía mejora su servicio en eje estratégico del norte de España, posicionándose como uno de los líderes en esta área del país. Junto a los citados almacenes Tiresur posee once plataformas más en Brasil, desde donde distribuye a otros muchos países. La rapidez de la expansión del Grupo AM se refleja fundamentalmente en su propuesta de valor para el cliente. Su fuerte compromiso con la satisfacción, tanto del cliente profesional como del usuario final, permite un asesoramiento personalizado, que sumado a una oferta integral y una elevada disponibilidad posiciona al grupo en una situación de liderazgo en los sectores donde participa.

–Nos gustaría conocer más sobre el papel de Center ‘s Auto como el buque insignia de Granada y cómo ha contribuido al éxito y la reputación de Grupo AM-TIRESUR. ¿Cuáles son los principales desafíos y logros de esta iniciativa?

–Desde sus orígenes, los talleres Center´s Auto han estado vinculados a los granadinos y granadinas dando servicio a miles de clientes y afrontando un crecimiento que se ha expandido de las fronteras de nuestra provincia y ha conquistado toda la península. En la actualidad son más de 150 talleres de la red Center ‘s Auto los que están repartidos por toda el área geográfica peninsular, tanto en España como en Portugal. Los talleres Center ‘s Auto son el buque insignia del Grupo en la ciudad de Granada. Ubicados en la capital, el área metropolitana y la costa, se caracterizan por ser talleres de confianza que llevan dando servicio desde el mismo año de origen de la multinacional. Se cuentan por miles los granadinos y granadinas que han acudido a Center’s Auto para beneficiarse de las ventajas de montar neumáticos de las marcas GT Radial, Giti, Ovation, Triangle, Austone, marcas de exclusivas propias del grupo, así como del resto de marcas del mercado; Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone, Dunlop, Yokohama, etc. La propuesta de valor más destacada de nuestros talleres, propios y asociados es el trato cercano y la personalización del servicio que prestamos a todos nuestros clientes. Gracias a contar con un distribuidor tan potente como Tiresur, podemos ofrecer unas condiciones muy competitivas a nuestros clientes, algo que nos pone en ventaja sobre el resto de competidores. Nuestro principal desafío es, sin duda, continuar manteniendo el compromiso de cercanía con el cliente, para seguir satisfaciendo sus necesidades, dándole la mejor solución en cada momento y de la forma más ágil posible.

–¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan en la conquista de los mercados internacionales y cómo están abordando estos desafíos para mantenerse como líderes en el sector?

–Mantener una posición de liderazgo siempre tiene una implicación directa con la búsqueda de la excelencia. En este sentido, con la transformación digital que estamos viviendo en la actualidad, muchas empresas se han vuelto más frías e impersonales, sin embargo, Grupo AM ha sido capaz de mantener a las personas en el centro de toda su actividad. Tal es así que, aunque hemos avanzado rápidamente en la digitalización, continuamos manteniendo el compromiso de cercanía con el cliente. Por este motivo, disponemos de uno de los equipos comerciales más potentes en cuanto a número de personas, apostando por el talento y la especialización, lo que hace que podamos llegar a muchos lugares y localidades donde no llegan otros distribuidores. Es el caso de los talleres situados en zonas rurales con difícil acceso a las arterias principales de comunicación, donde es difícil encontrar a empresas que como Grupo AM estén dispuestas a apostar por ellos y facilitarles la disponibilidad de producto. A nivel internacional, seguimos impulsando nuestra estrategia de penetración en nuevos mercados, al mismo tiempo que consolidamos nuestra posición en aquellos mercados donde estamos presentes. Todo esto sitúa a Grupo AM como grupo empresarial comprometido y multicanal aportando soluciones por igual a todos los clientes, ya sean clientes profesionales o usuarios finales.

–En un mundo en constante cambio, ¿Cómo se está adaptando Grupo AM-TIRESUR para enfrentar los nuevos horizontes y seguir siendo una referencia tanto en el ámbito nacional como en el internacional?

–Actualmente estamos inmersos en una coyuntura bastante convulsa a nivel mundial, que tiene sus implicaciones directas en cómo se comporta el mercado en todos los sectores económicos, por lo que en el horizonte más cercano del Grupo AM-TIRESUR existen grandes desafíos y retos que tendrán un impacto directo en su crecimiento, tanto en el corto, como en el medio y largo plazo. La adaptación a las exigencias del mercado son el motor que impulsa las inversiones y la mejora continua de toda la organización para satisfacer, día a día, las múltiples necesidades de nuestros miles de clientes repartidos por todo el mundo. La visión estratégica y la expansión mundial de la compañía, han situado al Grupo AM-TIRESUR como una de las empresas más grandes de la provincia, que lleva el nombre de Granada por todo el mundo y se siente orgullosa de sus raíces.