El mundo se abre de nuevo a los viajes turísticos

Uno de los sectores más productivos de España y más afectados a nivel mundial por la pandemia comienza a recuperar sus activos al abrir al fin las puertas a la movilidad internacional. La crisis del covid registró alrededor de 1000 millones menos de llegadas internacionales con respecto al año anterior. Afortunadamente, el mercado turístico comienza a recuperarse a pesar del temor a nuevos brotes pandémicos.

El deseo de viajar, durante todo un año retenido, comienza a sentirse desbocado. Los amantes de los espacios naturales y abiertos, de la cultura de otros lugares o la gastronomía de países exóticos se abre paso como un huracán. Cada vez está más cerca de cumplir el deseo de salir de la rutina y conocer nuevos rincones, gente diferente, vivir una aventura lejos del hogar o simplemente dejarse llevar en la contemplación de atardeceres sobre el mar.

No son pocos los que pasan sus momentos de ensoñación observando el mapa y decidiendo qué destino descubrir para el próximo puente, Navidad o vacaciones veraniegas. El mundo se abre, pero con algunas excepciones y restricciones que aún se mantienen activas. Es conveniente, por tanto, mantenerse informado sobre esas limitaciones y la documentación que en cada país en particular se exijan.

Documentación básica para viajar

Cada país es libre de exigir una serie de documentos y otros elementos para permitir la entrada dentro de su territorio. Las restricciones y nivel de exigencias han crecido en un buen número de países debido al aumento de la inseguridad internacional y a la crisis pandémica. Aunque hay unos papeles que, por regla general, en la mayoría de países hay que presentar, es muy importante visitar la página web del consulado del país de destino para conocer de primera mano todo lo que se exige y los procedimientos que son obligados pasar, si es el caso.

Cada país tiene sus propias reglas, pero la obligación de presentar los siguientes documentos son habituales en la mayoría.

El visado

Las visas son autorizaciones que emiten los distintos gobiernos para que ciudadanos extranjeros obtengan un permiso de visita, de entrada, en su territorio durante un tiempo de duración determinado, por regla general, inferior a los 3 meses. En la página web especializada de VisaTurismo, se ofrece la más amplia información sobre este documento, así como un método para adquirirlo rápida y fácilmente en países como Estados Unidos, Canadá, Cuba, Australia, Kenia o Vietnam, entre otros muchos.

Baste señalar que la visa permite llevar a cabo ciertas actividades en función del tipo que se pida. Las visas más comunes son; de negocios / turismo, de trabajo, de estudiante, de visitante de intercambio, de tránsito, trabajador religioso, empleado doméstico, periodista… En la página de Wikipedia, se ofrece más información en este sentido.

En cualquier caso, se insiste en comprobar las características de este visado para el país que se quiere visitar, ya que en ocasiones los tiempos varían y se exige algún que otro documento más.

El pasaporte

Otra forma de identificación exigible en la inmensa mayoría de países es el pasaporte. A excepción de los países que componen la Comunidad Europea, donde es suficiente con poseer el DNI, es obligatorio para cualquier español que salga fuera de sus fronteras. Es importante saber que los pasaportes o los títulos de viaje que sirvan como sustitutos deberán tener 3 meses de validez mínima a la fecha en la que se entra en el territorio del país de destino o desde la fecha que se tiene previsto salir del territorio Schengen.

Un certificado internacional de vacunación

En los tiempos que corren, a estos dos documentos obligados se les ha venido a sumar uno más relacionado con la salud y la crisis pandémica provocada por el coronavirus. Se trata de un Certificado Internacional de Vacunación que haya sido expedido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) si el país de procedencia o de destino, se considera una zona afectada por una enfermedad endémica, en grave riesgo por el covid-19 o por la fiebre amarilla.

Licencia o permiso internacional de conducir

No es obligatorio, pero si se tiene pensado conducir, en algunos países será obligatorio presentar este documento que, además, servirá como documento de identificación personal.

Seguro de asistencia en viaje

Del mismo modo que el permiso de conducir, no es obligatorio, pero sí muy aconsejable. En cualquier momento, se puede sufrir un accidente o contraer una enfermedad, y en algunos países o bien no tienen la capacidad necesaria para tratar el problema o no es gratuito, como ocurre en España. En el caso de tener una sanidad privada como es el caso de Estados Unidos, Canadá o Australia, cualquier pequeño catarro puede suponer una buena cantidad económica, si es un accidente o una operación, es posible que la factura sea una barbaridad.

Por último, en algunos destinos, en la aduana también exigen presentar dinero suficiente para pasar el periodo previsto, la reserva de la habitación de hotel o la dirección del lugar donde se va a pernoctar e incluso el billete de avión de vuelta. Así mismo, es posible que obliguen al recién llegado a pasar un periodo de cuarentena sin salir de la habitación del hotel y de llevar a cabo las pruebas anticovid necesarias.