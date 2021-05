Hasta 30 municipios de Granada no sabrán si estarán libres de restricciones el domingo

Los municipios de la provincia de Granada más afectados por el coronavirus, y que presentan tasas superiores a las permitidas para tener movilidad y actividad económica no presencial, podrían recuperar su 'libertad' el domingo si el Gobierno central no ofrece alternativas viables para que la Junta de Andalucía pueda mantener su política de cierres perimetrales donde la incidencia sea superior a 500 casos. A día de hoy hay 30 municipios granadinos en esta situación y otros siete están riesgo de ello. Fuentes sanitarias han confirmado que los Comités de Alerta de Salud Pública de cada provincia sólo podrán tener autoridad para esto hasta el sábado, tres días frente a la semana actual, ya que el día 9 ya no habrá Estado de Alarma.

Esta herramienta jurídica permite a las comunidades autónomas decretar restricciones de movilidad, y fue el marco en el que se ampararon en Andalucía para establecer los límites de incidencia en una población o área sanitaria para decretar confinamientos perimetrales. En la actualidad, está vigente desde enero el cierre de los municipios por encima de los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en dos semanas, que conllevan el cierre de la actividad no esencial en aquellos que superen la tasa 1.000. En este último aspecto, la Junta de Andalucía tiene competencias y no se vería afectado, aunque se abre la puerta a litigios judiciales que puedan paralizar esta medida. De la misma forma los cierres perimetrales dependerían de la decisión de un juez si los Comités de Alerta decretaran mañana (la reunión es a las 13:00 en Granada) si mantienen la prohibición de movilidad en estos municipios el periodo estipulado hasta ahora de siete días.

Con la última actualización de datos y a falta de 24 horas para que el Comité de Alertas de Granada se reúna para decidir unas restricciones que está por ver cómo se cumplen a partir del domingo, en la provincia hay 30 municipios que estarían afectados por esta situación, y 7 en riesgo de estarlo. Serían cerca de una quincena menos que hace una semana.

Los municipios que presentan una tasa superior a 1.000 casos de incidencia acumulada son Salar, Domingo Pérez, Colomera, Marchal, Montefrío, Villanueva Mesía y Fonelas. Los que presentan una ratio de casos que les obligaría solo al cierre perimetral son Pampaneira, Loja, Iznalloz, Beas de Guadix, Montejícar, Benalúa, Gualchos, Fornes, Dehesas de Guadix, Jun, Huéscar, Íllora, Lugros, Albuñuelas, Peligros, Albuñol, Huétor Vega, Cijuela, Lecrín, Pulianas, Güéjar Sierra, Rubite y Ogíjares. Están por encima de 450 casos y, por tanto, cerca de las restricciones Cenes de la Vega, Campotéjar, Alfacar, Pinos Genil, Chauchina, Otura y Láchar.