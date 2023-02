79 jóvenes de municipios en riesgo de despoblación de Granada crean nuevas empresas

Un total de 79 jóvenes menores de 30 años, residentes en 32 municipios en riesgo de despoblación de la provincia de Granada, se han beneficiado de ayudas económicas directas por importes que ha oscilado entre 4.050 a 4.500 euros para impulsar sus propios negocios en sus pueblos. Esto ha sido posible en el marco del proyecto Territorio Emprendedor acogido al Plan Operativo de Empleo Juvenil, un paquete de iniciativas de diversa índole enfocadas a paliar el desempleo de las personas más jóvenes residentes en los municipios en riesgo de despoblación de la provincia de Granada.

Las personas beneficiarias han sido 40 chicos y 39 chicas que han montado negocios en sus municipios que en once casos han estado relacionados con la agricultura y la ganadería, ocho con actividades de peluquería, barbería o estética, siete bares o cafeterías, seis comercios de productos de primera necesidad tales como fruterías, supermercados o panadería y tres talleres mecánicos, junto a otras iniciativas relacionadas con fisioterapia, arquitectura, agentes de seguros, fotografía, ingeniería y obra civil, artesanía, agentes de viajes o traducción.

La diputada de empleo y desarrollo sostenible, Ana Muñoz, ha valorado en declaraciones remitidas en un comunicado por la Diputación de Granada que “con este proyecto hemos impulsado el autoempleo entre las personas más jóvenes de los municipios rurales de la provincia de Granada con el objetivo claro de contribuir a su arraigo en sus pueblos, al ayudarles a consolidar su autoempleo”.

En el caso de Carmen Rodríguez Collados promotora de Aromas de Castril, una empresa que fabrica jabones, productos cosméticos y ambientadores naturales, entiende que “iniciar mi propio negocio en mi pueblo me ha permitido poder quedarme a vivir en él. La oferta laboral en mi pueblo está muy limitada y la única salida que hay para los jóvenes es mudarse en busca de puestos de trabajo con mejores condiciones. Gracias a mi negocio me estoy dedicando a desarrollar una actividad que me llena y que me realiza personal y profesionalmente. Espero en un futuro no muy lejano poder contribuir a crear puestos de trabajo en mi municipio”.

Por su parte José Antonio Martín, agricultor en Jayena, ha valorado que “emprender ha supuesto una salida laboral ya que prefiero trabajar por mi cuenta, tener horarios. Es una manera de sentirse realizado y cada día avanzar más y llegar a cumplir mis objetivos deseados”

El importe total destinado a las ayudas ha sido de 339.556,47 euros, de los cuales el 75% procede del Fondo Social Europeo, 254.403,44 euros, y el 25% de la Diputación de Granada, por importe de 85.153,03 euros.

El proyecto Territorio Emprendedor se inició el 2 de abril de 2019 y ha finalizado en diciembre de 2022, es decir, se ha ejecutado prácticamente en su totalidad en período de pandemia, lo cual hace especialmente meritoria la puesta en marcha de estas iniciativas de autoempleo.

Territorio Emprendedor es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el contexto del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil (Convocatoria 2018 de Ayudas EMP-POEJ). Estas ayudas se destinan a cofinanciar los proyectos de las medidas del objetivo específico 8.2.3: Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación de empresas.