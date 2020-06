Patrimonio Granada: La muralla nazarí en el cauce del río Darro, en ruinas

En sendos escritos presentados por Oppidum Eléberis, ante el Ayuntamiento de Granada y la Delegación Territorial de la Consejería de la Consejería de Cultura en Granada, se solicita un proyecto de emergencia para el tramo de Muralla Nazarí del siglo XIV, que hay por debajo del Palacio de los Cordova, en el cauce del río Darro, para evitar que continúe su grave deterioro o se puedan perder.

Las murallas llevan décadas viéndose gravemente afectadas por el abandono y la" falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de su deber de limpieza, conservación y mantenimiento" de este tramo del cauce urbano del Darro, situado entre el puente del Aljibillo y el Carmen de la Fuente, que no solo afecta visualmente a este importante legado murario, sino que las plantas y otras especies invasoras crecen sin control en la misma murallla, lo que están afectando su integridad y se corre el peligro que al desprenderse se lleven por delante este paño amurallado.

Al Ayuntamiento le recuerda, que si bien no es la administración competente, ni el titular propietario de las Murallas, el artículo 4 de la Ley 14/2007 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, le exige que tenga una actitud proactiva y estar a la cabeza en la defensa y conservación del legado histórico que hay dentro del municipio, adoptando medidas cautelares, de cooperación y comunicación con la administración competente y no mirar para otro lado, esperando que la ciudadanía tenga que ser la que denuncie estas situaciones, "mientras el Ayuntamiento no sabe o no contesta, ni tan siquiera a los escritos que se les presentan y esta es la segunda vez que nos dirigimos en este sentido".

Igualmente, en el escrito dirigido a la Delegación de la Consejería de Cultura en Granada, se le solicita como administración competente en materia de patrimonio histórico, que se dirija de manera urgente al Ministerio de Cultura, como titular propietario de estas murallas, exigiendo un “Proyecto de Emergencia” para restaurar, rehabilitar, cosolidar y poner en valor este paño de muralla, recordando al Ministerio su deber de conservación y mantenimiento y a la Consejería de Cultura se le pide una actitud activa para evitar que se llegue a estas situaciones de abandono y degradación de décadas, ya que la legislación patrimonial pone en sus manos la potestad de exigir a los titulares propietarios su conservación, adoptar medidas urgentes cautelares o actuar subsidiriamente en caso de incumplimiento; o quizás tendremos que ser la ciudadanía ejerciciendo la participación ciudadana y el mandato patrimonial la que tenga que hacer sus funciones, para que como en el caso del Ayuntamiento, tampoco se reciba constestación alguna en uno u otro