'No hago colas': el proyecto granadino para la venta online a domicilio del pequeño comercio

Los españoles no somos suecos, lo cual tiene pros y contras. Entre las virtudes de nuestra sociedad, aunque generalizar no es lo correcto porque siempre hay honrosas excepciones, no está la de saber guardar una cola pacientemente. Los granadinos no son la excepción y salvo cuando se reparte algo gratos, lo de esperar con calma no es la norma. Es por ello que el nombre de 'No hago colas' del proyecto que han montado los jóvenes emprendedores granadinos de Mal Ojo Marketing no podía ser más acertado para captar la atención del espectador en un momento en el que las compras a domicilio ya no son una tendencia sino casi una obligación.

Manuel del Moral, Franco Loza y David Lucero estaban a punto de arrancar antes del confinamiento una propuesta empresarial para ayudar a pequeños negocios a mejorar su imagen en internet y, claro, irrumpió el coronavirus y las nuevas formas sociales de la pandemia arrastraron su proyecto hacia la realidad de 'No hago colas'.

Se trata de un buscador de pequeños comercios, servicios y establecimientos a nivel local con entregas a domicilio o servicio de recogida. En la web se pueden ir registrando esos negocios que han tenido que reinventarse y volcarse con el reparto en un tiempo en el que hacer una cola, aparte de ser incómodo está mal visto. Al poco de decretarse el estado de alarma, "un día de videollamada se nos ocurrió la idea de 'No hago colas' y todo salió bastante rápido porque teníamos la visión bastante clara" explica Manuel del Moral, un fotógrafo y videógrafo de 24 años a punto de terminar Comunicación Audiovisual en la UGR .

Sus dos socios son Franco Loza, con 27 años y especializado en marketing y con varios proyectos comerciales abiertos, y David Lucero Ferrer, un diseñador gráfico de 25 años que trabaja por cuenta propia.

En 'No hago colas', según explica Del Moral, "ayudamos a las distintas empresas a poder continuar con su actividad de la forma más cómoda posible con una página que tiene filtros de todo tipo para que los usuarios puedan encontrar lo que buscan de forma muy fácil". La expresión 'todo a un click' cobrando más fuerza que nunca y la experiencia de usuario en lo más alto de la pirámide, ya que los clientes además de los filtros tienen la posibilidad de "poder ver mediante geolocalización las empresas inscritas y saber en tiempo real si estos establecimientos están abiertos o cerrados".

La web, para toda España y con una treintena de ciudades 'fichadas', clasifica las empresas según las formas de pago, las zonas de reparto y las formas de pedido. "Es totalmente gratis tanto para empresas como para usuarios y así lo será siempre. Toda la información que ofrecemos es verificada cada día. Además, nosotros ofrecemos directamente las formas de contacto, por lo que no intervenimos en el proceso de compraventa, simplemente utilizamos nuestro buscador para unir empresas y usuarios", resume Del Moral sobre las ventajas del proyecto de emprendimiento que han montado entre los tres a base de dormir poco.

Pensar rápido, esa fue la clave para montar esta startup que no ha hecho más que empezar pero que vistas las perspectivas de distanciamiento social y nuevas formas de relacionarse y comprar se plantea como una opción con mucho futuro en este nuevo paradigma tras la pandemia. "Pensamos que muchos negocios locales incorporarían envío a domicilio y no tienen forma de hacer llegar a los consumidores esta información, sobre todo pensamos en el pequeño comercio y hacer una página con información sencilla y accesible para personas mayores también", indica.

El proyecto virtual tiene su vertiente social, pues además de dar rienda suelta a sus ideas innovadoras estos jóvenes tienen interés en ayudar a las pymes y micropymes en estos momentos. "No queremos que desaparezcan esas tiendas de barrio que siempre nos atendían con una sonrisa, nos parece injusto. Es nuestra homenaje y nuestra forma de apoyar al pequeño comercio", resalta el estudiante de Comunicación Audiovisual.

En el proyecto de esta sociedad llamada Mal Ojo han intentado, precisamente, poner toda la vista que la situación requería y la mirada más positiva. "Gracias a nuestra formación, cada uno se encarga de un campo y nos complementamos muy bien. Estamos deseando que esto pase por fin para poder reunirnos y trabajar mejor y más rápido", afirma en relación a un proyecto que arrancó hace un mes y que no quieren que muera una vez acabe la cuarentena.

"Cuando vemos cómo ha quedado el proyecto y el buen feedback que estamos recibiendo, tanto empresas como usuarios, nos anima a seguir adelante", señala sobre esta idea empresarial que readaptó a lo bruto el Covid-19. Respecto al nombre ‘No hago colas’, ellos que se consideran impacientes aseguran que "surge de que a nuestro parecer lo más molesto de ir a comprar es hacer cola, ¿no?".

Entusiasmo, ideas frescas y resiliencia son los tres fundamentos que hacen de 'No hago colas', una idea que ha venido para quedarse en un mundo a domicilio.