La normativa para regular patinetes y segways estará lista en noviembre

El Ayuntamiento de Granada pondrá coto a los patinetes y segways. Según indicó ayer la concejal, Raquel Ruz, el área de Movilidad espera llevar a pleno en noviembre la nueva ordenanza que regulará los vehículos de movilidad personal que circulan por las calles de Granada. La edil hizo estas declaraciones después de que la concejal no adscrita, Pilar Rivas, impulsara ayer una declaración institucional en el Ayuntamiento que contó con el respaldo de todos los grupos municipales que componen el Ayuntamiento.

Según reza en el documento, en los últimos años se ha producido un boom de estos nuevos medios de transporte de propulsión eléctrica: monopatines, segways o monociclos que llegan a superar los 30 kilómetros por hora. Sin embargo, tanto estos, como todos aquellos que se utilizan para el transporte de mercancías no disponen en estos momentos de una normativa que los regule pues no aparecen en la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas. A juicio de Rivas, "no parece razonable que sean considerados peatones debido a la velocidad, pero tampoco pueden ser considerados bicicletas debido al peso y a las dimensiones. Tampoco, vehículos a motor pues no requieren de póliza de seguro o de carnet de conducir.

La declaración también relata las dificultades que tienen los usuarios para señalizar sus maniobras en la calzada porque carecen de señalización óptica. "Esto puede añadir un peligro por la actuación negligente del usuario o bien por falta de normativa clara que exponga las especificaciones". Ante esta situación, el texto propone la revisión de la citada ordenanza con el objetivo de adaptarla a las nuevas formas de movilidad que intentan prosperar en la ciudad. Esta revisión deberá incluir una catalogación de los vehículos de propulsión según sus características promoviendo su uso frente al coche privado.

Por otra parte, la inclusión en la normativa de la necesidad de solicitar licencia para empresas dedicadas al alquiler de estos vehículos. Asimismo, la modificación de la ordenanza deberá conllevar junto a la Jefatura de la Policía Local, la revisión y ampliación de las vías pacificadas y de prioridad peatonal especialmente en distritos donde la concurrencia de estos elementos sea mayor por su uso por empresas turísticas restringiendo o limitando su uso para facilitar la convivencia vecinal.

Asimismo, la elaboración de un mapa de rutas para facilitar recorridos que atiendan a la eficacia del tráfico y a la promoción de su uso así como la creación un planificador de rutas. Todo, para "preservar la seguridad de los usuarios y de los vecinos facilitando además la convivencia con el resto de elementos móviles que conforman el tráfico con esta normativa que promoverá la sustitución del coche privado".

La ciudad trabaja desde el pasado año en la elaboración de este documento que tiene como objetivo ampliar la actual ordenanza para regular la circulación de estos vehículos y las restricciones que dependerán del tipo de transporte, calle o de la edad del conductor. Para ello se buscará el consenso de las empresas que los gestionan a nivel turístico pero sobre todo de los vecinos, que sufren las consecuencias del paso de los aparatos.

El borrador, al que tuvo acceso este periódico también inclúye las infracciones y multas correspondientes según la gravedad de los incumplimientos. Circular en estos incumpliendo las normas sobre limitaciones de velocidad; utilizar estos aparatos sin tener la edad para hacerlo; no llevar la identificación del vehículo aunque todavía no son definitivas.

transporte. Cada vez son más los granadinos que optan por los patinetes y resto de vehículos de movilidad personal como medio de transporte para sus desplazamientos. El problema es que en ocasiones de generan problemas provocados por velocidades inadecuadas o usos que pueden poner en peligro a los usuarios o al resto de personas que transitan en las calles.