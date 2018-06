Una nueva sentencia obliga a la capital a pagar 300.000 euros en intereses

Un nuevo palo económico acecha al Ayuntamiento de Granada a cuenta del impago de facturas. El Juzgado de lo contencioso administrativo número 4 ha condenado a la capital a pagar casi 300.000 euros a la empresa Clece como consecuencia del impago de facturas derivado del contrato del servicio de ayuda a domicilio de personas en situación de dependencia. Una sentencia que la capital ha recurrido pero que vuelve a poner en evidencia las consecuencias que implican los impagos a proveedores que generar la multiplicación de los intereses de demora.

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, criticó ayer la llegada de esta nueva sentencia de un conflicto que se generó en 2014 cuando todavía gobernaba el Partido Popular. El edil recordó que el mes pasado el Ayuntamiento ya agotó la partida del fondo de contingencia que se utiliza, precisamente, para pagar este tipo de imprevistos.

Hace falta un plan de pagos y de tesorería, la capital no puede ser la principal morosa"Francisco PuenteduraPortavoz de IU

"Esta es la dinámica en la que estamos metidos desde hace mucho tiempo el Ayuntamiento incumple la ley de morosidad y el plazo máximo de sesenta días que dispone para pagar facturas -actualmente el periodo medio está en 180- y, al no ponerse al día se generan los intereses de demora". En este sentido, el portavoz de IU recordó que el Ayuntamiento mantiene deudas millonarias con la empresa que además, ya no presta el servicio. "Son deudas que superan los dos y tres años lo que genera un círculo vicioso que acaban generando más costes para el propio Ayuntamiento". "Al final, dado que no hay partida presupuestaria para cubrirla se convierte en recorte de servicios", dijo el edil quien criticó que esta sentencia sea de "intereses sobre los intereses".

Ante esta situación, el portavoz de Izquierda Unida , detalló que se hace urgente un plan de pagos y un plan de tesorería para reducir los intereses de demora que se están convirtiendo en un agujero. "Con sentencia firme para este año el Ayuntamiento ya tiene 4 millones, cada vez va a más y no se genera el problema principal que es pagar a empresas y proveedores. En este sentido, Puentedura destacó que ello pone en riesgo la actividad económica de muchas empresas y el empleo que éstas generan siendo, el Ayuntamiento, el principal moroso de la ciudad".