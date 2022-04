Desajustes entre la oferta y la demanda de plazas escolares en Granada: Este centro recibe 65 solicitudes y sólo tiene 25 vacantes

Familias y directiva del colegio concertado Juan XXIII del Zaidín han solicitado a la Delegación provincial de la Consejería de Educación y Deporte a que abra una segunda línea de Infantil. El motivo de la petición es la creciente demanda en 3 años para este centro, que cuenta únicamente con una clase para primero de Infantil. Esta etapa educativa cuenta con un única línea, mientras que en Primaria cuenta con concierto para tres.

"Las familias no entienden esta situación", explica el director del Juan XXIII del Zaidín, Alberto Moreno. Sólo puede ofertar 25 plazas y este año han recibido 65 solicitudes como centro prioritario (marcado en primer lugar por las familias) y otras 54 como subsidiario (las familias lo han elegido como opción pero en primer lugar han solicitado otro colegio). "Hay familias que no lo han solicitado porque no tenían opciones", señala el director, que estima que si hubiese "opción real" de entrar serían incluso más las peticiones de admisión.

"Todos los años solicitamos por lo menos línea dos", añade Moreno. Esto significa que piden de forma recurrente a Educación contar con una segunda clase de primero de Infantil. Familias ya se han movilizado y han recogido firmas con la intención de enviarlas a la Delegación, indica el director, que incide en que la situación no es nueva y que ya se ha comunicado a la Administración en los últimos años.

Fuentes de la Delegación territorial explicaron por otro lado que "el proceso se encuentra aún en marcha y hay una oferta superior de plazas de 3 años a la demanda potencial, luego no hay previsión de incremento de unidades autorizadas para 3 años".

El Juan XXIII se sitúa en una zona de crecimiento de Granada, junto al PTS, donde en los últimos años se han desarrollado proyectos urbanísticos.