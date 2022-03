Las oficinas del SEPE en Granada se unen a la campaña de difusión del 016

Las 22 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la provincia de Granada se incorporan a partir de este miércoles a la campaña de difusión del servicio 016 de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres que impulsa la Subdelegación del Gobierno en Granada a través de su Unidad contra la Violencia sobre la Mujer.

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, junto a la directora provincial del SEPE, Lourdes Pineda, han presentado esta iniciativa que, bajo el lema '#016 para todas', tiene como objetivo extender al máximo de población los recursos de los que dispone la Administración del Estado para la atención y protección de las víctimas así como a sus hijos e hijas, sobre todo, en aquellas zonas donde las mujeres tienen mayor dificultad para acceder a los mismos. De esta forma, se repartirá cartelería en todas las oficinas del SEPE que estará visible y accesible.

Según ha explicado la subdelegada del Gobierno, existen varias encuestas que revelan que el teléfono 016 es el recurso más conocido por la población en general como vía de comunicación e información en los casos de violencia sobre las mujeres. Hasta ahora, este recurso estaba dirigido a las mujeres que están sufriendo violencia por parte de sus parejas o ex parejas pero ahora se ha ampliado el servicio incluyendo a todas las formas de violencia contra las mujeres tales como violencia sexual, acoso, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso o aborto y esterilización forzosos, entre otras.

Solo en el mes de enero de 2022 se atendieron un total de 104 llamadas al 016 procedentes de la provincia de Granada, un 22% más de las que se atendieron en el mismo mes del 2021.

López Calahorro ha agradecido al SEPE su implicación con la atención a las víctimas sumándose a esta campaña y también contando con un punto violeta, que representa una puerta de acceso y de información para las mujeres víctimas a los recursos que estas necesiten.

No hay que olvidar, según ha señalado la subdelegada, que el SEPE es el organismo donde se tramita la Renta Activa de Inserción a la que tienen derecho las víctimas de violencia de género. En 2021 fueron 570 las mujeres que percibieron esta ayuda que pretender garantizar los derechos económios de las víctimas de violencia de género a fin de facilitar su integración social. Además, 16 recibieron ayuda para el cambio de domicilio.

La Renta Activa de Inserción es una ayuda mensual. Se percibirá por un máximo de once meses. No obstante, se puede solicitar hasta tres veces y en el caso de víctimas de violencia no es necesario esperar que pasen 365 días desde que se solicitó la anterior RAI.

Características del servicio 016 y novedades

Además de ofrecer información y asesoramiento jurídico en todas estas formas de violencia contra las mujeres, el servicio 016, gratuito y confidencial, atiende llamadas que por razones de emergencia y por la situación de violencia requieran una atención psicosocial inmediata (por ejemplo, inminencia de la violencia sufrida, intentos autolíticos, desahogo emocional), que serán atendidas por profesionales en Psicología o Trabajo Social que, además, remitirán a la persona a los servicios públicos de atención, asistencia e intervención psicológica y social.

Esta ampliación del servicio 016 incluye, también, nuevos canales de acceso. Junto al teléfono, a través del número 016 (número 900 116 016 del teléfono de texto para las personas con discapacidad auditiva y/o del habla), y al correo electrónico (016-online@igualdad.gob.es), se añade un WhatsApp (número 600 000 016, exclusivo para whatsapp porque no admite llamadas de teléfono). Adicionalmente, el servicio 016 mejora la atención para las personas con discapacidad auditiva y/o del habla y con discapacidad visual, con aplicaciones adaptadas a estas situaciones y para personas extranjeras.

La subdelegada ha agradecido a todos los organismos del estado así como a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de los municipios Viogén el trabajo que realizan en la lucha contra las violencia machista en la provincia y que permite que las 1.796 víctimas registradas en el Sistema de Seguimiento Integral en Casos de Violencia de Género en Granada cuenten con protección.

Además, López Calahorro ha destacado que la provincia se está a la cabeza de Andalucía en ayuntamientos adscritos a este Sistema. Ya son 53 los ayuntamientos que tienen suscritos el convenio con el Ministerio el Interior para formar parte de la red Viogén.