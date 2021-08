La ola de calor se hace de notar en Granada: cielos nublados, bochorno y casi 42 grados

Muchos granadinos anhelaron un respiro al abrir la ventana tras una difícil y calurosa noche. Incluso algunos quizás suspiraron aliviados al ver que el día estaba nublado pensando que eso vendría acompañado de algún golpe de aire fresco, pero nada más lejos de la realidad. Granada volvió a alcanzar temperaturas récord en una jornada en la que el termómetro rozó los 42 grados –alcanzó los 41,3 grados centígrados según la Aemet– con una sensación térmica potenciada por la humedad del ambiente.

Las nubes de la mañana vinieron acompañadas de alguna leve tormenta en la Costa, que se levantó con las calles mojadas y cubiertas de barro, y de unas breves gotas en el interior que se secaron al poco de tocar el suelo, haciendo que hasta los más madrugadores y previsores sufrieran los efectos de esta de la ola de calor.

Así lo reflejó Alejandro Ortiz, árbitro de fútbol de tercera división que realiza sus entrenamientos particulares de cara a la próxima temporada cada mañana a las 8:30 horas para evitar las altas temperaturas: “El calor era horrible aunque estuviera nublado. Había mucha humedad en el ambiente y se así cuesta mucho hacer deporte, se pasa muy mal con estas temperaturas, aunque se entrene temprano”.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, a las ocho y veinte de la mañana se registraron las temperaturas mínimas de la jornada, unos registros a la altura de una ola de calor, puesto que el termómetro alcanzó en Granada los 22,1 grados centígrados. Además, la sensación térmica era mucho superior debido a los altos niveles de humedad.

“Cuando he salido a trabajar a las nueve de la mañana la verdad que parecía que iba a hacer mejor tiempo porque estaba todo nublado, pero cuando salí al mediodía el calor era horrible. Menos mal que al coger el autobús estaba puesto el aire acondicionado porque no se puede estar en la calle”, relató María Belén Ocón, que acude cada mañana desde su barrio en la zona Norte de la ciudad hacia el Centro para ir a trabajar.

La jornada avanzó con un incremento paulatino de las temperaturas que alcanzaron su máximo a las 16:50 horas según el termómetro del Aeropuerto de Granada, llegando a registrar 41,3 grados centígrados.

En resumen, unas temperaturas que los más queridos de la casa también sufrieron: “He sacado a pasear a mi perro por la tarde y todo el rato tiraba de mí para volver a casa”, relató Nuria García, que añadió que “me he dado cuenta de que el suelo estaba demasiado caliente y la he cogido en brazos para que no se queme”. Y es que las temperaturas del pavimento son siempre superiores a las del ambiente y es algo a tener en cuenta para retrasar lo máximo posible la hora de pasear a las mascotas.

Además, durante de la jornada de ayer, la Aemet extendió el aviso especial debido a las temperaturas extremas de la ola calor hasta la jornada de hoy. La previsión apunta a que se podrían alcanzar los 40 grados en la provincia con especial riesgo a partir de las dos del mediodía. La previsión para hoy y mañana indica que aún quedan unos días para superar la ola de calor, pues Granada se encontrará en alerta naranja.