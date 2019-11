¿Qué opinan sobre los proyectos de futuro los candidatos al Congreso por Granada?

Los número uno al Congreso por los principales partidos responden a preguntas de este periódico sobre el futuro de Granada. La primera: Del Gobierno nacional dependen futuras inversiones estratégicas para Granada, ¿cuál piensa que debe ser la apuesta principal del Gobierno en Granada?

José Antonio Montilla. PSOE

Hay diversas propuestas del Gobierno nacional para Granada. Para la zona Norte, la Línea 400; para la Costa, las canalizaciones de Rules, y luego la Segunda Circunvalación, el AVE o por ejemplo el desarrollo del Parque Tecnológico y del acelerador de partículas. Pero sobre todo hay una transversal que es la cohesión social, son los pensionistas, es luchar contra la pobreza infantil o es desarrollar la Ley de Dependencia.

Carlos Rojas. PP

Una sin duda es la presa de Rules, las canalizaciones de Rules, que llevamos esperando tanto tiempo. Otra es el acelerador de partículas, que es una inversión importantísima para Granada. La Segunda Circunvalación, la línea 400 y los espigones de la playa.

Fran Hervías. Cs

Necesitamos que las conducciones de Rules se lleven a cabo de una vez por todas. La llegada del AVE es un ejemplo más de la mala gestión de PP y PSOE y Cs va a conseguir que Granada tenga esa frecuencia de AVE que merece. Otra de las obras eternas es la Segunda Circunvalación. Vamos a conseguir que al igual que en Granada se pagan impuestos de primera, tengamos infraestructuras de primera. No queremos ser ni más ni menos que otras provincias, queremos ser iguales.

Pedro Honrubia. Unidas Podemos

En primer lugar la lucha contra la precariedad tanto a nivel de hostelería como de agricultura. En segundo, el desarrollo de las infraestructuras necesarias para vertebrar la provincia, fundamentalmente el problema del aislamiento ferroviario porque aunque tenemos el AVE con Madrid, hay otra serie de necesidades que no están todavía satisfechas como la vertebración dentro de los propios pueblos y ciudades de la provincia o la salida vía Corredor Mediterráneo por nuestro espacio del levante.

Macarena Olona. Vox

Hay grandes proyectos que no se han acometido hasta la fecha, por lo que quienes han sido parte del problema no pueden ser la solución. Tenemos un acelerador de partículas como gran proyecto impulsado por la Universidad que de materializarse dará miles de empleos. Tenemos un proyecto pendiente como es el cierre de la circunvalación que permita que no se produzcan los actuales atascos. Y tenemos que hacer que Granada se potencie a través de un turismo que no sea estacional.

Ana Terrón. Más País

La asignatura pendiente siempre han sido las infraestructuras y para que Granada pueda desarrollar su potencial hay que asegurar que sea accesible. Eso significa que tengamos más trenes, que por Granada pase el Corredor Mediterráneo, que pase por el Puerto de Motril, que recuperemos líneas como la de Guadix-Baza-Lorca, también la conexión al Levante y con Barcelona, porque si Granada es accesible podremos tener nuestro acelerador de partículas y podremos ser Capital Cultural.