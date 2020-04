Los dos tan felices

Y es que, en el fondo, su letra es eso, una correlación de promesas de amor eterno entre una pareja de juventud eterna que se promete amor eterno, eterna temática entre enamorados. No es el momento de rastrear en qué quedaron aquellas promesas juramentadas hace 53 años, que traslucen en una letra parodia de un diálogo entre enamorados: "Imagine you and me. I do" ("Imagina tú y yo. Lo hago"), y al hacerlo, al imaginar le sigue una catarata de sueños. "Pienso en ti día y noche. / Pensar en la chica que quieres / abrazarla con fuerza, / tan felices juntos". Y más: "Tú dices que me perteneces / y me tranquilizas" por lo que "imagina cómo podría ser el mundo / tan agradable, / tan felices juntos". Al estribillo de promesas ("No puedo verme amando a alguien que no seas tú / para toda mi vida. / Cariño, cuando estás conmigo los cielos serán siempre azules / para toda mi vida"), le sigue un intercambio: "You and me / and me and you" ("Tú y yo / y yo y tú"), "no importa cómo hubiesen tirado los dados / la única para mí eres tú / y tú para mí, / tan felices juntos".