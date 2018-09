Las oposiciones 2018 no cubren todas las vacantes de educación

Una vez superado el máster de profesorado, el siguiente paso es de realizar el famoso proceso de oposiciones a profesor en la administración pública (en el caso de no trabajar en privada). Durante años se ha escuchado eso de que se ofertan pocas plazas para la gran cantidad de demandantes que hay para ellas, y que estas no son suficientes, pues este año ha ocurrido lo que era poco imaginable, que se hayan ofertado tantas plazas que no se han llegado a cubrir. En un principio esto puede parecer una buena noticia, nada más lejos de la realidad, la razón por la que no se han cubierto las plazas parece ser el elevado nivel de exigencia que ha habido en las pruebas, de hecho, todo el que ha conseguido aprobarlas ha conseguido una plaza, las vacantes se deben al gran número de opositores suspensos.

Aunque la convocatoria incluye puestos de educación en general, el número de plazas desiertas es preocupante, especialmente en Madrid, Navarra y el País Vasco, donde el porcentaje de vacantes supera el 20%, lo que deja por ejemplo en la capital a 449 puestos sin nadie para cubrirlos, grandes comunidades como Andalucía o Cataluña sí que han obtenido mejores resultados, dejando por cubrir el 3,5% y el 2,08% respectivamente, unas cifras más o menos comprensibles. Todos aquellos que han obtenido una plaza deberán prepararse para la interinidad, y la posibilidad de ocupar bajas de pocos días en centros lejanos a casa durante algunos años, es el precio a pagar por conseguir un puesto fijo como funcionario de educación.

