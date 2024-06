Dónde colocar el aire acondicionado o la ampliación de restaurantes a primeras plantas: Granada unifica su normativa urbanística en una nueva ordenanza

El Ayuntamiento de Granada aprobará este viernes de forma inicial la nueva ordenanza de la Edificación de Granada, que pasará a tener por primera vez una ordenanza de este tipo que elimina la actual normativa dispersa y que da a la ciudad un instrumento de regulación que no tenía al ser anulada por el TSJA en 2015 la anterior normativa que se redactó en 2012 porque incluía competencias que excedían a la de la administración local. "Desde entonces se guiaba por el PGOU y por otras instrucciones urbanísticas, lo que suponía dispersión, contradicciones y hasta paralización de expedientes y casos contradictorios", ha dicho la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante su presentación.

Esta situación "no ofrecía seguridad jurídica y también afectaba al inversor, por lo que se da un paso adelante en simplificación", asegura la alcaldesa, que ha dicho que el camino único que ahora se abre evita que se tuvieran que ver, como sucedía, los asuntos "caso a caso".

La nueva ordenanza aglutinará hasta 20 normativas e instrucciones urbanísticas puntuales y de menor rango que hoy están vigentes y que serán derogadas para incluirse todo en la ordenanza, que aborda el 80% de las gestiones y consultas más habituales del área de Urbanismo.

Asuntos en la ordenanza

Entre los asuntos que aborda la ordenanza está la ampliación de locales de restauración a primeras plantas de edificios. Se ha abordado la casuística para autorizar la implantación de parte de establecimientos de restauración en planta primera, aspecto que podría solventar la posibilidad de ampliación de establecimientos que a día de hoy no pueden aumentar sus dimensiones en dichos espacios. Para autorizarse, ha aclarado Carazo, no podrán coincidir con viviendas en la misma planta. "Es un asunto que se aclara para nuevos establecimientos especificando el cumplimiento de las condiciones para que no coincida en esa primera planta con viviendas", aclara.

También se incluye la regulación de la implantación de pérgolas y otros sistemas de acondicionamiento de espacios exteriores de inmuebles, o la introducción de nuevas condiciones de habitabilidad en el uso residencial que garanticen viviendas de resultado dignas.

Se incluye también la accesibilidad de los edificios (por ejemplo la normativa de ascensores) y se aclaran también las instalaciones de placas solares y fotovoltaicas, así como la instalación de aparatos de climatización. El objetivo es armonizar su impacto sobre la imagen urbana, o la regulación de las instalaciones fotovoltaicas tan demandadas actualmente y que hasta la fecha adolecían de criterios objetivos que orientasen a los usuarios para determinar la viabilidad de sus propuestas. “De esta forma podremos evitar la implantación de sistemas no acordes con la ordenación urbanística antes de llevar a cabo su instalación” ha asegurado.

También se recogerá el cambio de uso de local a vivienda, trámite recientemente ampliado. Según ha explicado, el nuevo texto normativo incluye aclaraciones y unificando criterios interpretativos para autorizar el cambio de uso de locales a viviendas respecto a edificaciones de inmuebles construidos antes de la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana de 1985.

Asuntos sobre los que hace diez años no se recibían casi consultas pero que ahora han aumentado, por ejemplo el caso de toldos y pérgolas en terrazas tras la pandemia para aprovechar más los espacios exteriores.

Trámites de cuatro meses

Ahora comienza la fase de información pública, luego tendrá que informarse a las juntas de distrito, pasar por comisión municipal y ser aprobada definitivamente en Pleno. Según la experiencia por las 13 ordenanzas ya modificadas por este gobierno, este trámite supone unos 3 o 4 meses.

En Urbanismo llevan trabajando en esta ordenanza un año, desde la llegada del nuevo gobierno local, para cumplir con la orden de simplificación administrativa, agilidad y favorecer la inversión.

“Vamos dando pasos decididos en el compromiso adoptado por este equipo de gobierno, ya fijados en el avance del PGOM, para que Granada continúe en la senda de recuperar población, con el objetivo claro y decidido de alcanzar los 250.000 habitantes en 2030”, ha dicho.

Especial hincapié ha dedicado al “consenso y diálogo” impulsado por el gobierno municipal en la redacción de la nueva ordenanza que se ha llevado a cabo, tal y como ha indicado, en colaboración con los colegios profesionales de Arquitectos y el de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada.

Con la nueva ordenanza la actividad edificadora en la ciudad se adapta a las necesidades actuales y al nuevo marco jurídico establecido en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, para el Impulso de la Sostenibilidad en el Territorio de Andalucía (LISTA), con regulaciones que atienden “la evolución del mercado inmobiliario y la demanda de vivienda de la ciudad”.

La actual ordenanza municipal de Edificación del Ayuntamiento de Granada está suspendida, según se aclara en la web del Consistorio, por el auto de fecha 8 de abril de 2014, de la Sala de Contencioso Administrativo, que acuerda acceder a la suspensión de la ejecutoriedad del Acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Granada de 24 de mayo de 2013, por el que se aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal de Edificación.