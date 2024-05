El padre granadino que recorrerá 1.200 km para luchar contra el cáncer infantil: "Qué mínimo que mi hijo pueda tener su vida”

Hay muchas formas de ayudar a alguien en un momento de dificultad. Existe la vía económica, otros optan por aconsejar y respaldar, mientras que otros toman iniciativas especiales que son capaces, incluso, de extender esa ayuda hacia un gran número de personas.

Esta es la idea e historia de una joven familia granadina compuesta por Pablo, Yaiza y su hijo, Mark, quien es el responsable directo del nacimiento del Reto Solidario, una prueba en la que se completará una peregrinación en bicicleta desde Granada hasta Santiago de Compostela con el objetivo de visibilizar el cáncer infantil y recaudar fondos para la investigación, pues el pequeño fue diagnosticado con esta enfermedad con tan solo 20 meses de edad.

Esta iniciativa está despertando el interés de muchas personas mediante la promoción que está realizando la familia a través de redes sociales, con un primer vídeo informativo en el que se explica en qué consiste este reto.

En una entrevista concedida a Granada Hoy, Pablo ha remarcado el enfoque de esta iniciativa, que se aleja por completo de otras campañas mediáticas sustentadas en el factor emocional que envuelve la historia de una persona y cómo esta convive con su enfermedad. La familia opta por un modelo en el que Mark, su hijo, pasa a segundo plano para poner el foco en el propio cáncer infantil, un problema que sufren miles de niños y que necesitan tanta ayuda como el pequeño granadino.

En este sentido, el padre de familia indica que el cáncer “no solo lo sufre mi hijo, sino que hay muchos otros que lo padecen y queremos poner el cáncer infantil en el foco de las miradas. Es cierto que los vídeos que hemos publicado en redes no tienen tanto impacto porque no vendemos nuestra vida, sino que optamos por transmitir la importancia de la investigación de esta enfermedad. Quien quiera salseo de mi reto no lo va a sacar”.

Durante la entrevista, Pablo se detuvo para enfatizar el papel de las asociaciones que promueven este tipo de investigación y apoyan a las familias que la sufren, explicando que “por desgracia, las asociaciones con las que colaboramos están creadas por padres que han perdido a sus hijos por culpa de esta enfermedad”.

Tras el diagnóstico de Mark, Pablo abandonó su trabajo y se volcó con su hijo, iniciando junto a Yaiza, su mujer, aún sin saberlo la iniciativa que hoy se llama Reto Solidario, pues a través de conocidos y amigos pudo crear la propia página web del reto, hecha de forma altruista por compañeros del máster que se encontraba cursando.

“Creo que estoy en el lugar idóneo, rodeado de personas excelentes que se unen a la causa y nos ayudan a difundir este mensaje que debe calar en los centros educativos, puesto que sin las señales de alerta que nos dieron las educadoras de la guardería, hubiésemos detectado más tarde el problema”. Las señales fueron unos moratones que aparecen en la piel de Mark tras propinarse algún tipo de golpe por pequeño que sea, puesto que su condición no permite que la sangre coagule adecuadamente.

En cuanto a Mark, el pequeño de tres años se encuentra en fase de seguimiento, aunque Yaiza, su madre, indica que actualmente “está limpio”.

Yaiza también confiesa sorprendida que “la leucemia promielocítica aguda es un tipo de cáncer que se da en adolescentes. Mark es la persona más joven diagnosticada en Granada, pues previamente había una persona con 6 años”.

La investigación permite crear métodos efectivos para luchar contra la enfermedad. En este sentido, Mark cuenta con un tratamiento específico, sin embargo, “hay otros niños que no pueden beneficiarse de estos tratamientos. Un compañero de hospital de mi hijo falleció a causa de un cáncer de estómago con 5 años a pesar de luchar desde los 3 años. Por tanto, no lo hacemos por mi hijo, lo hacemos por los que han fallecido durante la lucha y no han tenido ese tratamiento específico que necesitaban”.

La sociedad juega un papel fundamental en este aspecto, por lo que la familia quiere devolver de alguna manera ese apoyo a través de este reto. “El día que nos dieron el diagnóstico y Mark se quedó ingresado, apareció a las 12 de la noche uno de los oncólogos que trata a mi hijo para informarnos sobre que había que iniciar el proceso de tratamiento ya que no había tiempo que perder. Nos confesó que acostó a su hija, investigó y vino al hospital lo más rápido que pudo para tratar a mi hijo, por lo que tenemos que devolver toda esta ayuda que nos han brindado”.

Gracias a asociaciones como AUPA y Capitán Antonio, las habitaciones de oncología en el Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves de Granada, son más confortables, pese a no estar preparadas para niños tan pequeños, tal y como argumenta Yaiza. “Pusieron un sofá cama y una nevera. Además, Mark recibía sesiones de musicoterapia y terapias caninas, con visitas de perros que interactúan con el niño y hacen más amena su estancia. También nos aportaron unas tarjetas que sufragan el 80% de la cuota del parking del hospital y acudían a vernos fisios para tratar nuestros cuerpos, porque pasamos largas horas en incómodas sillas y sillones que acaban perjudicando nuestro cuerpo”.

Al respecto de la terapia canina impartida por la asociación Hachiko Educación Canina de Granada, Pablo desvela que el Virgen de las Nieves es el único hospital de Andalucía que deja pasar perros, criticando que “hay muchas personas que intentan ayudar y sólo les ponen trabas”.

Pablo concluye la entrevista explicando por qué la iniciativa se apoya en el deporte. El deporte, además de actuar como reclamo para los habituales interesados de la actividad deportiva, también se constituye como una potente simbología de la lucha de las familias afectadas por el cáncer. “La bici es como la vida, si no pedaleas y luchas, no avanzas”.

Pablo, junto a algunos integrantes de su familia, recorrerá las carreteras de España desde el 26 de mayo en un viaje en el que cada pedalada cuenta, cada pedalada marca un paso más hacia la mejora en la investigación contra el cáncer infantil. Es un viaje al que pueden unirse todas las personas dispuestas a contribuir en la causa, pues para Pablo “todo el mundo es bienvenido, se me viene a la cabeza Forrest Gump, ya que las carreteras son de todos y esta causa también”.

1.240 kilómetros separan a Pablo y su familia de su destino, unos kilómetros solidarios que gritan un lema con el que todos los pacientes de cáncer pueden sentirse identificados y que refuerza su espíritu de lucha, pues “qué mínimo que estos niños tan pequeños puedan tener una vida”.

Más información a través de la página web oficial https://retosolidario.com/ y redes sociales @reto_solidario_ en Instagram.