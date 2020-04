Los niños pueden salir pero los padres no pueden comprar mascarillas infantiles

Por eso aún se venden con cierto control número. Por ejemplo, algunos farmacéuticos están poniendo límites de tres unidades por cliente . “El abastecimiento no es brutal en el sentido de suministrarlas en la cantidad que igual necesitaría la gente”, aclara Ignacio Pérez sobre esta cuestión. “Las FPP2 están llegando a las farmacias pero poco a poco, todavía no se puede decir que el suministro esté garantizado. Pero las quirúrgicas se están distribuyendo en una mayor más cantidad”.

Un mercado mucho más complejo

“Ahora está habiendo ofertas de las higienizantes, pero que no son epis. Esto es como todo, hemos pedido en China pero ahora tenemos los mismos problemas que teníamos antes con las quirúrgicas –que era algo que no se usaba mucho en farmacia antes de esto– y luego con las FPP2”, informa el portavoz de Bidarma. “En farmacia se vendían para los alérgicos las FPP2 o FPP3, pero de estás últimas ya ni hablamos. Además, nosotros ya contamos cuando entran aquí, porque por previsiones de compras hubiésemos tenido hace un mes porque pedidos de millones pero a la empresa que luego intervino el Gobierno. Ahora las alternativas pasan por mercados internacionales que no conocemos y hay que andarse con pies de plomo. A eso se suma que el estado entró en sus almacenes y requisó tanto mascarillas como guantes, un producto que es todavía más difícil de encontrar. Tenemos pedidos de 200.000 o 300.000 cajas, pero nada”. Y sobre la llegada de las infantiles, lo ve difícil pese a los intentos. “El otro día llamé a un proveedor de quirúrgicas y la única solución que me dio fue que utilizara las de adultos con el nudo más fuerte”, comenta.